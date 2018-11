Přenosná konzole, která se neprosadila. Nekrolog PlayStation Vita

Handheld PlayStation Vita dorazil do japonských obchodů v prosinci roku 2011 a už dva měsíce poté si jej mohli ve světě pořídit ostatní fanoušci. Na letošní herní výstavě Tokyo Game Show společnost Sony oznámila, že příštím rokem výroba zařízení definitivně končí. Ačkoliv sedmiletý životní cyklus sám o sobě neúspěchem není, jeho průběh se nesl ve znamení nezájmu hráčů, vývojářů i médií.

S oficiálními čísly přesného počtu majitelů konzole se Sony sice nechlubí, podle odhadů ale čítá počet prodaných kusů 16 milionů. To se může zdát jako celkem obstojné číslo, ale porovnání s ostatními handheldy vás vyvede z omylu.

Na okraji zájmu

Předchozí PlayStation Portable (PSP) si na konto totiž může připsat hned 80 milionů prodaných konzolí, přičemž mu na krk dýchá stále ještě živé Nintendo 3DS se 73 miliony. Rekordmanem zůstává jeho předchůdce Nintendo DS, jehož prodeje čítají neskutečných 155 milionů, zatímco starý dobrý Game Boy skončil na 118 milionech.

Jako důvod pro neúspěch Vity se často uvádí rozmach hraní na mobilních telefonech a tabletech a logický ústup handheldů jako zařízení určených pro hraní na cestách. Rozhodně jde o zásadní faktor, tak jednoduché to ovšem není.

PS Vita a jedna z novějších verzí PSP

Jak totiž vidno, Nintendo 3DS se prodává mobilům navzdory a portabilita Switche je jedním z rozhodujících důvodů, proč sotva dvouletá konzole už překonala hranici 20 milionů prodaných kusů. Switch ale především uspěl tam, kde Vita zaujmout nedokázala. Má prvotřídní exkluzivity, stálý přísun kvalitních titulů a kromě toho dokáže prodat i další prvky, které hraní na této konzoli dělají zajímavé.



Nevýrazné exkluzivity

Nahoře PS Vita, dole Switch

Hlavní problém drtivé většiny exkluzivit určených na Vitu byl fakt, že se až na výjimky jednalo o jednoznačně horší verze toho, co hráči znali z domácích konzolí Sony PlayStation. Tahákem měla být kupříkladu Uncharted: Golden Abyss. Ta sice nebyla vůbec špatná, ale při srovnání s ostatními díly neměla moc co nabídnout.

O mnoho lépe nedopadla ani Killzone: Mercenary nebo Resistance: Burning Skies. A tak bychom mohli pokračovat. Naprosto tragická Call of Duty Black Ops: Declassified se stala jednou z nejhůře hodnocených her všech dob a pro nadějný Assassin’s Creed: Liberation platilo úplně to samé, co pro výše zmíněnou Uncharted. Není divu, že slibovaný Bioshock na konzoli nikdy nedorazil.



Tearaway dokázala z Vity vymáčknout maximum.

Světlou výjimku mezi nevýraznými tituly představovala vynikající LittleBigPlanet, která Vitě sedla jako ulitá. Nezůstalo ale jen u ní. Extrémně povedená Tearaway od vývojářů ze studia Media Molecule představovala hotový designový zázrak. Tearaway byla učebnicovým příkladem toho, jak lze všechny funkce Vity smysluplně využít a poskytnout tak hráči zážitek, který nebyl tehdy na jiné konzoli možný. I přes oslavné recenze to k nakopnutí prodejů bohužel nestačilo. Podíl na tom měla i specifická vizuální stylizace Tearaway, která nebyla každému po chuti. Alespoň si jí ale můžete zahrát i na PlayStation 4.

Nejlépe hodnocenou hrou na Vitě je Persona 4: Golden

Jelikož v Japonsku se Vitě dařilo o něco lépe, vyšlo na ni spoustu titulů, které potěšily fanoušky japonských RPG a vizuálních novel. Zlatý trůn patří Personě 4, což je fantastická předělávka klasiky z éry druhého PlayStationu. Ta je také podle serveru Metacritic nejlépe hodnocenou hrou na Vitě. Z pozice někoho, kdo jejím hraním strávil přes sto hodin, cítím povinnost dodat, že zcela oprávněně.

PlayStation 4, Remote Play a Now podávají pomocnou ruku

Sony si samozřejmě byla neuspokojivých prodejních čísel vědoma a zkoušela změnit strategii. Když byl na samém konci roku 2013 uveden na trh PlayStation 4, měla nová konzole dodat Vitě čerstvý impuls. V té době se totiž v herní branži hojně experimentovalo s novinkou jménem Remote Play, tedy možnosti použít vzdáleného zařízení s obrazovkou k hraní her streamovaných z konzole. Streamování byla už tehdy prorokována velká budoucnost.



A zatímco na Playstationu 3 umožňovala Remote Play s Vitou jen hrstka her, z PlayStationu 4 lze do Vity plynule streamovat prakticky cokoliv. Jak se ale ukázalo, ačkoliv funkce Remote Play fungovala celkem uspokojivě, většina zákazníků o ni nejevila větší zájem. Ještě hůř než Vita na to doplatila konzole Wii U od Nintenda, která byla na konceptu hraní s druhou obrazovkou od začátku postavená.

Kromě Remote Play tehdy Sony lákala i na možnost streamovat do Vity hry z éry PlayStationu 3 skrze Netflixu podobnou službu PlayStation Now. Ani to však nepomohlo a v březnu minulého roku firma tuto službu na handheldu ukončila. Pro úplnost dodávám, že od roku 2016 lze Remote Play s PlayStationem 4 využít i na PC. To platí i pro službu Playstation Now, která ale v Čechách není dostupná.



Indie hry a zapomenuté retro

Vita mezitím živořila na popularitě obecně dostupných nezávislých her. Ty se na ní totiž nehrály vůbec špatně. Ba naopak, před příchodem Switche byly hry jako Shovel Knight, Rayman Legends, Spelunky, Guacamelee anebo Rogue Legacy na drobnou Vitu jako dělané a konzole byla ideálním místem k jejich nákupu. Její majitele mohl těšit i fakt, že nákupem některých her pro Vitu získávali bezplatně nárok na stejný titul ve verzi pro PlayStation 4 a naopak. Neplatilo to ale ve všech případech.

Občas se Vitě dostalo přece jen o něco větší pozornosti, například když na ni dorazily adventury od LucasArts jako Grim Fandango nebo Day of the Tentacle. Jednu z posledních velkých her představovalo loňské RPG World of Final Fantasy. Každá ze jmenovaných her ovšem zároveň vyšla i na PlayStation 4, což o lecčems vypovídá.

Shovel Knight i Rayman se na handheldu od Sony hrály luxusně.

Vita měla specifické kouzlo pro pamětníky. Za malý obnos si do ní totiž stále můžete stahovat klasiky z portfolia první PlayStation, řadu zajímavých remasterů z éry PlayStation 2 a další porty z handheldu PSP. A tady tkví možná nejsmutnější věc celého příběhu. Tyto hry se totiž na Vitě začaly objevovat už v roce 2012. Tehdy šlo spíše o jakýsi bonus k chystaným exkluzivitám, které měly konzoli prodávat. Sony Vitu nikdy nepropagovala jako zařízení na hraní retra. A to byla možná rozhodující chyba.



V roce 2012 neměly zmíněné klasiky takovou váhu, neboť většina byla k dostání i na PlayStation 3. Na Playstation 4 ale chybí, přitom dnes je popularita konzolového retra na vrcholu zájmu. Poptávka je tak vysoká, že se Sony rozhodla vydat zmenšenou verzi původního Playstationu, který jde na pulty už příští týden.

Ač se tím Sony moc nechlubí, na Vitě si dodnes zahrajete spoustu her z knihovny PSX,PS2 a PSP.

Ironií zůstává, že Vita se může pochlubit daleko bohatší knihovnou retro her z éry legendární PSX. A ty si zároveň můžete vzít i na cesty. K dostání jsou pecky jako Metal Gear Solid, Silent, Hill, Suikoden, Castlevania, Syphon Filter, Resident Evil a mnoho, mnoho dalších. Zamrzí tak jedině chybějící tlačítka L2 a R2. K Vitě lze však dokoupit periferie, které mají tento problém odstranit.

Kdo ví, třeba by Sony stačila nová marketingová kampaň a Vita, coby přístroj udržující retro klasiky naživu, by konečně dostala impuls, který sedm let marně hledala. Bohužel, Sony nemá nic takového v plánu a v odpovědi na dotazy ohledně jejího nástupce rozhodně kroutí hlavou. Sayonara, Vito, zasloužila sis víc.