RECENZE: Project CARS 2 oddělí závodnické zrno od plev

Konec letošního roku přinese na poli závodních her válku gigantů. O titul nejlepší automobilové hry si to rozdají exkluzivity dvou znepřátelených konzolí a jak Forza Motorsport 7, tak Gran Turismo Sport mají šance vcelku vyrovnané.

Na gamepadu jsou Project CARS 2 jen omezeným zážitkem.

Obě hry spojují mainstreamové závodění s přesně tou správnou dávkou simulace a realističnosti, aby dokázaly pobavit co nejširší spektrum hráčů. Přesto se tu najde prostor ještě pro další značky. Nové Need for Speed míří na milovníky totálních arkád, kterým po vzoru filmového Rychle a Zběsile naservírují spoustu explozí, dubstepu a dámských výstřihů. Ale co s opačnou stranou spektra, s lidmi, kteří mají místo šamponu motorový olej a dokážou hodiny rozebírat vliv nahuštěnosti pneumatik na akceleraci na mokrém asfaltu? Pro ty je tu Project CARS 2.

A volant máte?

Mezi 180 auty si určitě dovede vybrat každý. Další pak budou do hry přibývat přes DLC.

Jestli to z mého zbytečně protáhlého úvodu není patrné hned, tak Project CARS 2 je vážná simulace. Tak vážná, že se odvážím tvrdit, že pro většinu lidí je až nepřístupná. Fyzikální model nic neodpustí, však na něm také spolupracoval bratr Lewise Hamiltona a řada dalších slavných jezdců. Můžeme se tu dlouze bavit o tom, jak moc realistické jsou zdejší jízdní vlastnosti a jestli to konkurence náhodou nezvládá o chlup lépe, ale faktem zůstává, že má hra potenciál rozplakat sváteční jezdce už v první zatáčce. A aby bylo jasno, konkurencí nemyslím výše zmíněné značky, ale „opravdové“ závody pro velké kluky, jakými jsou třeba Asseto Corsa, Automobilista nebo rFactor.

Největším tahákem hry je systém Live Track, díky kterému se dynamicky mění vlastnosti vozovky podle aktuálního počasí.

V čem Project CARS 2 tyto značky jasně převyšuje, je simulace vlivu počasí na vlastnosti jízdy. A ne, tím se nemyslí fakt, že v dešti všechno vypadá víc „cool“ a v zatáčkách to o něco víc klouže, jako třeba v Driveclubu.

Díky technologii Live Track 3.0 zde hra v reálném čase dynamicky simuluje změny povrchu na základě okolního počasí. Louže, které se začnou po dešti tvořit na trati, nejsou jen grafické pozlátko, ale mají skutečný vliv na průjezd zatáčkou. A to je jen začátek…

Lidé, které baví hrabat se v nejrůznějších nastaveních všech myslitelných parametrů, budou určitě v sedmém nebi. Díky testovacímu režimu si navíc všechny změny okamžitě můžete vyzkoušet na okruhu a plynule dále upravovat. Samozřejmě musíte vědět, co skutečně děláte, protože když si nedáte pozor, máte prohraný závod ještě než vůbec vjedete na trať.

Ani jízda v motokárách není ve hře nic snadného a co teprve v závodních speciálech?

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud nemáte volant, raději se porozhlédněte jinde. Jde to ovládat i gamepadem a do cíle se nejspíš dostanete a pokud si pohrajete v menu s nejrůznějšími pomocníčky, můžete dosáhnout i slušných časů. Jenže zapnout si u téhle hry všechny pomocníčky je jako objednat si pokrm z lanýžů a přelít ho kečupem. Project CARS 2 se berou smrtelně vážně a pokud nechcete přistoupit na jejich pravidla, zábava se nedostaví.

Ultimátní hra

Jestliže vás však dokážou chytnout, máte vyhráno, protože si příštích pár let nebudete muset žádné jiné závody kupovat. Záběr hry je neuvěřitelný a nabízí prakticky vše, co byste si pod pojmem závodění mohli představovat. Od motokár po Lamborghini Huracán, od rallycrossrosových monser po okruhové speciály. Z více než 180 vozů rozdělených do devíti kategorií si prostě musí vybrat každý.

Tratí je 60 a uspokojí vás ať už chcete jen kroužit dokola na okruhu v Indianopolis, anebo se prohánět po malebných silnicích kolem Azurového pobřeží.

Ve hře je k dispozici i fotomód, s nímž dokážete udělat daleko působivější screenshoty než je tento.

Obsahu je tolik, že i po 14 dnech strávených se hrou mám pocit, že mi toho spousta uniká. Díky mnoha různým druhům nastavení totiž nemusí být ani závod se stejným autem na stejné trati identickým zážitkem.

Pohrajte si s širokým nastavením počasí a denní doby, upravte vlastnosti umělé inteligence ostatních závodníků a máte tu opět zcela unikátní závod. Možností, jak si přizpůsobit hru k obrazu svému, je zde nepočítaně.

Co se týče grafiky, máme tu slušný průměr. Engine občas dokáže vykouzlit působivé scenérie, častěji však působí ryze funkčně. Obzvláště detaily kolem tratí by si asi zasloužily více pozornosti. Zato zvukovou stránku musíme pochválit, zvuky motorů působí autenticky a vyloženě si říkají o to vytočit volume co nejvíce doprava.

Najděte si kamarády

Spoustu lidí už jsem svým popisem hry určitě odradil, pár dalších jich zřejmě ještě bude následovat po tomto odstavci. Autoři se nijak netají tím, že se svou hrou míří na kolbiště esportů. Jsou to právě závody proti ostatním hráčům, kde můžete naplno projevit své řidičské vlohy. Anebo se také pořádně ztrapnit.

Pokud je na vás tato obrazovka příliš složitá, raději se podívejte po jiné hře.

Jenže pokud jste zapřisáhlí vlci samotáři, jste odkázáni jen na režim kampaně, kde se závodí proti umělé inteligenci. Kampaň není úplně marná a umělá inteligence není úplně neinteligentní, ale dohromady to nějak prostě není ono. Téměř veškerý obsah je odemčený od začátku, k dispozici jsou spousty různých turnajů ve všech možných disciplínách, ale chybí tomu nějaký motivační element. Kdo by se chtěl patlat s motokárami, když jsou jen o pár kliknutí dále k dispozici krasavci jako Ford Mustang GT4, že?

Nic než závod

S Project CARS 2 je to těžké. Hra se vylepšila prakticky ve všech směrech, až to vypadá, že jednička byla před dvěma lety jen placené demo. Co se týče samotného zpracování závodů, má na poli vážných simulátorů jen velmi málo konkurence. Pravověrní závodníci, kterým jde pouze o samotnou jízdu, asi nemohou své peníze utratit lépe. Jenže pokud si chcete především hrát a více než simulace vás zajímá zábava, jsou tu lepší tituly. Tituly, které nabízejí lépe zpracovanou omáčku okolo a které vám ve jménu dobré zábavy i leccos dokážou odpustit.

To, čím se Project CARS 2 snaží být, dělá výborně. Je jen na vás, jestli vám to takto vyhovuje.