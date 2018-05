Hra Steam byla odstraněna ze Steamu, vývojář si psal pozitivní recenze

Polské studio Acram Digital, specializující se na digitální verze klasických deskových her, má velký problém. Poté, co byl jeho ředitel Grzegorz Kubas prokazatelně načapán při tom, že si z několika falešných účtů psal pozitivní recenze vlastních hry (která se paradoxně jmenuje Steam: Rails to Riches), zakročila firma Valve a veškerou produkci této firmy ze Steamu odstranila. To je pro nezávislé studio veliká rána, protože Steam je v současnosti zcela dominantní distribuční kanál pro digitální prodej her na PC.



Steam: Rails to Riches

Kubas si sice nyní sype popel na hlavu, celou vinu bere jen na sebe a omlouvá se na všechny strany, jenže mu to už nejspíše nebude nic platné. Stejně jako nedávno v případě hry Wild Buster (psali jsme tady) autoři jednoznačné porušili pravidla Steamu a těžko od Valve čekat nějaké slitování.

Poučení z toho plyne jediné: pokud si chcete pochválit vlastní hru, protože to za vás nikdo jiný neudělá, udělejte to spíše na Metacriticu. Tam se na to sice také přijde, ale alespoň vám nikdo nezabrání hru dál prodávat.