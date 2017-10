Šest nejočekávanějších her, které vycházejí v říjnu

1. Wolfenstein II: The New Colossus

Kdy: 27. října (na Switch příští rok)

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One, Switch

Bijec nacistů B. J. Blazkowicz se vrací, aby dokončil rozdělanou práci z předcházejícího dílu New Order. Tedy aby nakopal zadek náckům, kterým se podařilo vyhrát druhou světovou válku. Švédští MachineGames mezi tím stihli vydat ještě prequel nazvaný The Old Blood, v němž definitivně potvrdili, že Wolfensteina pojatého jako příběhovou střílečku umí.

Od dvojky tak v redakci opět očekáváme hutnou příběhovou kampaň, ještě nebezpečnější nepřátele a samozřejmě několik nových triků. Hodit se bude sekerka i možnost mít v každé ruce zvlášť libovolnou zbraň. Trailery mají až Tarantinovskou atmosféru, například když si vtipkující nácek objednává jahodový milkshake, aby vám o chvilku později chtěl zkontrolovat doklady. MachineGames tak budují svébytnou atmosféru, aniž by ovšem sklouzávali k parodii.

2. Assassin’s Creed: Origins

Kdy: 27. října

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One



Letos v rámci série Assassin’s Creed zavítáme do starověkého Egypta během vlády Kleopatry. Díl Origins by měl být jiný než předchůdci hned v několika ohledech.

Na hře maká tým, jenž je zodpovědný za kladně přijatou „pirátskou“ čtyřku Black Flag. Navíc po uspěchaných vydáních dílů Unity a Syndicate měli tvůrci na vývoj více času, loni žádný hlavní díl nevyšel. Co do rozlohy to bude ohromná hra. Mapa Egypta má totiž zhruba stejnou rozlohu jako celý Karibik z Assassin’s Creed IV: Black Flag. Přepracované jsou také souboje. Více si přečtěte v našem podrobném preview, první dojmy z dvoudenní předváděcí akce v Londýně zveřejníme koncem týdne.

3. Super Mario Odyssey

Kdy: 27. října

Na čem: Switch



Super Mario Odyssey je jedna z nejdůležitějších exkluzivit na Switch. Právě tato hra by měla Nintendu zajistit hladký odbyt konzolí o Vánocích (tedy ne, že by se špatně prodávaly už teď). S Mariem tentokrát nebudeme hopsat ve 2D, ale primárně ve 3D otevřeném světě po vzoru Super Mario 64.

Novinkou je házecí klobouk Cappy, který se vrací jako bumerang. Není to ovšem obyčejný klobouk, jenž poslouží pouze k útokům a k interakci s prostředím. Cappy totiž umí na čas ovládnout mysl nepřítele - ať už jde o střelu, člověka, tank nebo obřího dinosaura. V Odyssey se přitom krásně prolíná staré s novým, hra je plná originálních nápadů. První dojmy z hraní si přečtěte na Bonuswebu zde.

4. Gran Turismo Sport / Forza Motorsport 7

Kdy: 3. října Forza 7, 18. října GT Sport

Na čem: Forza 7 na XB1, Windows / GT Sport na PS4



V říjnu se utkají na poli vážněji pojatého závodění dva velikáni: Gran Turismo Sport od Polyphony Digital na PlayStation 4 a Forza Motorsport 7 od Turn 10 Studios na Xbox One a PC s Windows 10. Nechceme se pouštět do hádek, která série je lepší, obě mají mnoho oddaných fanoušků.

I když fandové Forzy to mají v posledních letech lepší: fantastická Forza Motorsport 6 vyšla v roce 2015 a nezklamala ani festivalová odbočka Forza Horizon 3. Oproti tomu na nové Gran Turismo čekáme už opravdu hodně dlouho. Poslední díl vyšel v roce 2013 ještě na PlayStation 3.

5. Middle-earth: Shadow of War

Kdy: 10. října

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One



Před třemi lety vyšla velmi povedená akční hra na hrdiny Middle-Earth: Shadow of Mordor, která patří k nejlepším hrám ze Středozemě. Od pokračování Shadow of War očekáváme nejen pokračování příběhu Taliona, ale také rozšíření systému Nemesis, který zaručuje žádanou variabilitu v otevřeném světě. Co si naopak mohli autoři odpustit, jsou mikrotransakce.

6. South Park: The Fractured But Whole

Kdy: 17. října

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Volba obtížnosti v South Park: The Fractured But Whole

Po dvou odkladech se fandové South Parku konečně dočkají očekávané hry na hrdiny South Park: The Fractured but Whole. A opět to bude svérázné dílo.

Například volba barvy pleti postavy je maskována jako volba obtížnosti. Volba ovlivní množství peněz, které hráč obdrží a způsob, jakým s vámi ostatní postavy ve hře komunikují, ne však vlastní bitvy. Na výběr bude dvanáct povolání, mezi nimiž jsou kousky jako Karate Kid, Brutalist či Gadgeteer. Příběhově se hra odehrává po událostech v South Park: The Stick of Truth.

Černý kůň října: ELEX Technologicky vyspělá civilizace zanikla, když do planety narazil meteorit. Spolu se zkázou ovšem přinesl i tajemný prvek Elex, který přeživším propůjčuje magické schopnosti. Z herního hlediska půjde o akční hru na hrdiny v otevřeném světě, v níž se bojuje pomocí mečů, brokovnic i plasmových pušek. A protože na hře pracují Piranha Bytes (Gothic, Risen), jsme celkem zvědavi, jak se s kombinací sci-fi a fantasy poperou.



