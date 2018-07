We Happy Few se nakonec bude prodávat i v Austrálii

Australská ratingová agentura změnila své rozhodnutí a akční adventura We Happy Few se nakonec u protinožců bude moci legálně prodávat. Původně bylo vydání hry zakázáno kvůli explicitnímu zobrazení užívání drog (psali jsme tady). We Happy Few vyjde už v srpnu a podle ukázky předváděné na letošní E3 se máme na co těšit.