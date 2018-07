Navzdory vysokým hodnocení se Wolfenstein 2 na PC neprodával dobře

Loni vydaný Wolfenstein 2: The New Colossus splnil všechna naše vysoká očekávání a byl přesně takový, jaký jsme si ho dopředu vysnili. Poctivá ryze singleplayerová střílečka plná černého humoru a potoků krve neuchvátila jen nás (viz recenze), ale i vás, když jste ji zvolili za čtenářskou hru roku 2017.

Podobně žánrově čisté střílečky se dnes příliš nedělají. A možná už ani nebudou.

Jenže bohužel zbytek světa na rozdíl od vás nemá tak vybraný vkus, a proto celosvětové prodeje hry zůstaly daleko za očekáváními. Podle nedávného úniku z databází Steamu se The New Colossus do 1. června letošního roku na PC prodalo jen necelých 550 tisíc kopií, což je o milion méně než jeho předchůdce a dokonce i méně než samostatného datadisku The Old Blood. Samozřejmě, dvojka je venku teprve 8 měsíců, zatímco předešlé tituly již několik let, přesto ten rozdíl bije do očí.

Bethesda naštěstí na značku Wolfenstein nezanevřela a už oznámila kooperativní pokračování Youngblood. Nakonec se však možná stejně ukáže, že vývojáři letošního Call of Duty mají pravdu a více než příběh lidi zajímá jen multiplayer.