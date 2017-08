Co budete hrát o víkendu?

Call of Duty: WWII

Jakub Žežule - O víkendu mě čeká beta do nového Call of Duty: WWII. Druhá světová představovala pro mnoho z nás přesně to období, k němuž se měl CoD vrátit. Navíc tým Sledgehammer Games vedou hodně zkušení vývojáři, kteří jsou podepsaní mimo jiné pod hororovou peckou Dead Space.

Jenže je těžké nebýt skeptický, když prakticky každé oznámení ohledně hry provází nějaká kontroverze, černoškami bojujícími v multiplayeru na straně Němců počínaje a odměňováním hráčů za pouhé sledování otevírání krabic s lootem konče. Ale uvidíme, hra toho nabízí přece mnohem víc.

Jinak mě čeká závěrečná bitva v Personě 4 Golden na Vitě. Tohle sáhodlouhé japonské RPG je prostě fantastické, dokonce bych řekl, že jsem si postavy „parťáků“ nikde neoblíbil tolik, jako právě tady. Garrus s Wrexem snad prominou.

Emanuel Svoboda - O víkendu budu hrát Uncharted: The Lost Legacy. Ne, že bych se na to kdovíjak těšil, ale aspoň si potvrdím, že série stojí na stejném místě od vydání prvního dílu a nikam se neposunula. Z toho, co jsem zatím odehrál, vážně nadšen nejsem. Když bude čas, zlepším si náladu 2,5D akcí Matterfall.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Ondřej Zach - Původně jsem chtěl dorazit Monster Hunter Stories na 3DS a pustit se do Uncharted: Lost Legacy. Na tuhle akční jízdu se moc těším, a protože si ji chci pořádně užít, pěkně bez spěchu, ani jsem si ji nebral na recenzi. Jenže mezitím přišel kód na akční strategii Mario + Rabbids Kingdom Battle, a tak na mě musí mýtický kel boha Ganéši ještě chvilku počkat.

Dreamfall Chapters

Honza Srp - Nejvíce času mi zřejmě zabere skládání stavebnic z Ikey. Po večerech se však vrátím k pokračování legendární adventury The Longest Journey nazvané Dreamfall Chapters. Ta hra má nepopiratelné kouzlo, ale většina jejích mechanik uvízla hluboko v minulosti. Což rozhodně nemyslím jako lichotku, desetiminutové statické rozhovory nebo pixelhunting nejsou zrovna věci, které by mi v dnešních titulech scházely. Pokud zbude nějaký čas, tak před pár dny také vyšla třetí epizoda Guardians of the Galaxy. Snad si ještě dokážu vzpomenout, o co v příběhu vůbec jde.

Dota 2

Petr Zelený - Protože většinu víkendu prosedím v práci, moc času na hraní mi nezbude. Ale nějakou Dotu, Heroes of the Storm nebo na The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel snad zvládnu i tak. Možná i trochu Xcomu před tím, než vyjde datadisk War of the Chosen.

Shadow Warrior 2

Jan Lysý - Náhodou na mě vyskočila nabídka se slevami na PS Store, takže jsem rychle koupil Marvel: Ultimate Alliance. Tahle dvě akční RPG jsem kdysi „pařil“ jako žhavý a velmi rád si připomenu staré dobré časy. A asi si také trošku zařádím u Shadow Warrior 2.

Jan Hanáček - Víkendová zábava u mě bude trochu omezená vzhledem k dalším povinnostem, ale jeden titul mi na stole pomyslně leží už pěknou dobu. Je jím RimWorld, v některých ohledech až pedantsky propracovaná „simulace“ přežití na cizí planetě. Viděl jsem pár let’s playů, četl o ní ještě víc, ale byl to až můj kamarád, který mi ji po nadšené dvouhodině popisování jejích principů doslova vnutil. Tak doufám, že zase tak moc nepřeháněl.