Kvantita na úkor kvality, Steam praská pod náporem špatných her

Začátkem června skončila služba Steam Greenlight, v níž mohli sami hráči hlasovat o tom, které hry budou zařazeny do nabídky nejpopulárnějšího digitálního obchodu s počítačovými hrami.

Titul Running Through Russia je typickou ukázkou amatérské hry, kterou si nikdo soudný za peníze nekoupí.

Greenlight sice nebyl úplně zbytečný a prošlo jím mnoho zajímavých projektů, pokud však měl sloužit i jako prvotní síto, které mělo odfiltrovat špatné a nezajímavé produkty, tak selhal.

Nově ho nahradil schvalovací proces zvaný Direct, v jehož rámci kdokoli, kdo chce publikovat na Steamu, musí složit vstupní poplatek 100 dolarů (cca 2 200 korun). Částka je to vskutku nízká a slouží jen k tomu, aby odfiltrovala vyložené podvodníky. Dvě tisícovky dá dohromady i ten největší amatér, který svůj titul smolí jen tak pro zábavu v pauzách na oběd.

Na jednu stranu je hezké, že tu v podstatě neexistuje žádná vstupní bariéra a trh je k dispozici úplně všem. Jenže to s sebou zároveň přináší smutný fakt, že najít v ohromném množství malých nezávislých titulů jen tak „na blind“ něco zajímavého, je v současné době prakticky nemožné. Stejná situace už dávno panuje na digitálním tržišti Appstore firmy Apple, kde dnes úspěch závisí mnohem více na štěstí a marketingu než na kvalitách samotných produktů.

Nic proti tvůrcům hry Co-Co CORN MAFIA, ale že by její propagační obrázky působily lákavě, tak to tedy ne.

Nejnovější čísla z prvních týdnů provozu Steam Directu tento trend jen potvrzují. Například jen za první týden letošního srpna přibylo do nabídky více než 200 titulů. Ano, situace je částečně způsobena tím, že se spousta her z Greenlightu „přelila“ do služby Direct, ale to na věci nic nemění – počet her vydaných každý měsíc se stále zvyšuje.

Tato situace není dobrá ani pro jednu ze zúčastněných stan. Vývojáři trpí tím, že se pozornost zákazníků štěpí na obrovské množství projektů, a pokud nedokážou zaujmout hned na první dobrou, skončí v propadlišti dějin. Hráči se pak doslova topí v nových projektech a mnoho titulů, které by měly potenciál je zaujmout, snadno přehlédnou.

Většina podobných titulů nemá ani dost recenzí, aby Steam dokázal spočítat jejich hodnocení. A pokud mají, často to vypadá takto.

Hry o kterých zde mluvím, často ani nefungují. A pokud ano, postrádají veškeré elementy zábavnosti. Chápu motivaci, proč autoři podobné hry tvoří. Ať už se během jejich tvorby učí s novou technologií, nebo jen chtějí pobavit své nejbližší okolí, strávili při jejich výrobě nemalé množství času. Pokud by se ještě našel někdo, kdo za plody jejich práce utratí nějaké ty drobné, tím lépe. Protože je vstupní poplatek tak nízký, mohou se autoři řídit heslem „nemám co ztratit“.

Na internetu je přitom spousta míst, kde mohou amatérští autoři svoji tvorbu prezentovat. Nemyslím si, že by Steam měl v tomto ohledu nahrazovat různé soutěže, game jamy a podobné k tomu určené akce. Kdyby Valve od všech přispěvatelů vyžadovalo alespoň jistou minimální míru profesionality a každou hru individuálně posoudilo, bylo by to minimálně pro nás zákazníky daleko lepší. Příliš široká nabídka je totiž v jistém smyslu stejně špatná jako nabídka nedostatečná. Pokud se totiž k vytouženému produktu nedostanete bez vynaložení spousty práce, pak je jedno, jaký je pro to důvod.