Český Chuchel získal prestižní cenu na festivalu v San Franciscu

Na rozdíl od Kingdom Come pro hardcore hráče je Chuchel hrou doslova pro každého. Spíše než o klasickou počítačovou hru jde vlastně o dvouhodinovou smršť vtipů a legrácek založených na kouzelně zpracovaných animacích.



Jaroslav Plachý je hlavním autorem hry Chuchel.

V recenzi jsem napsal, že Chuchel se okamžitě stal instantní klasikou, která daleko převyšuje žánr hranice České republiky i samotného herního rybníčku. Teď došlo na potvrzení mých slov. Chuchel totiž vyhrál hlavní cenu za vizuální prezentaci (Excellence In Visual Art) na devatenáctém ročníku předávání cen pro nezávislé hry IGF, který se koná v americkém San Franciscu. Chuchel dokázal porazit i takovou těžkou váhu, jakou je retro skákačka Cuphead. Kromě výhry 3000 dolarů (cca 60 000 Kč) může tvůrce těšit především fakt, že si jejich tvorba drží vysokou úroveň už dlouhodobě. Pro Amanitu to totiž byla už čtvrtá cena v této kategorii a jsou tak nejúspěšnějším studiem v historii festivalu.

Česká hra Attentat 1942 nominaci na cenu za nejlepší příběh neproměnila.

My se jen připojujeme ke gratulantům a nemůžeme se dočkat, co si tenhle talentovaný tým kolem výtvarníka Jakuba Dvorského připraví dále. Prý by to měl tentokrát být horor, ale nejsme si jistí, jestli to nebyl ze strany autorů jen další vtípek.

Mimochodem vedle Chuchla byla na IGF nominována i další česká hra. Attentat 1942 však svojí nominaci na nejlepší příběh ve vítězství neproměnil. Cenu pro tu vůbec nejlepší hru festivalu si odnesli tvůrci adventury Night in the Woods.