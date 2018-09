Nacistické tetování ve vězeňské hře SCUM byla chyba, omlouvají se autoři

SCUM je na první pohled jen další simulátor přežití, kterých je poslední dobou plno. Příběh je zasazen do světa zvrhlé reality show, ve které spolu bojují pro potěchu diváků odsouzení kriminálníci. Od konkurence se hra odlišuje důrazem na realističnost, kdy simuluje i takové detaily, jako je pocení, počet zubů v ústech, procento naplnění žaludku nebo hladinu minerálů a vitaminů v krvi.



Tetování bylo součástí i oficiálních propagačních materiálů.

Přestože se hra stále nachází v režimu předběžného přístupu a oficiálně nevyšla, už je kolem ní pořádný poprask. Autory může těšit, že si rychle získala přízeň streamerů a youtuberů a ve sledovanosti na portálu Twitch se zařadila za nedostižný Fortnite. Pro vydavatelství Devolver Digital jde o suverénně nejúspěšnější titul v celé jeho historii. Zároveň se však objevila první kauza, která na tvůrce vrhla poněkud nelichotivé světlo.

Na sociální síť reddit se dostal příspěvek obviňující vývojáře z propagace nacismu. Při tvorbě virtuálního avatara si totiž hráči mohli mimo jiné zvolit i tetování zhusta používané rasistickým gangem Aryan Brotherhood. Zátylek herní postavy tak bylo možné „ozdobit“ symboly jako 14, 88, A.C.A.B. nebo železným křížem s lebkou.

Vývojáři se brání, že jde o hru z vězeňského prostředí, a tak jen chtěli být co nejvíce realističtí. Od myšlenek, které tyto symboly představují, se jednoznačně distancovali a kontroverzní texturu ze hry odstranili.

Původní reakce autorů přitom byla odlišná: „Pokud vám vadí obsah hry, nehrajte ji. Protože kdybychom začali odstraňovat všechny věci, které někomu vadí, byla by to prázdná hra bez lidí, zbraní, krve, humoru, kadění, pojídání lidského masa nebo zabíjení zvířat,“ napsal na začátku kauzy komunitní manažer Zensolaf do příslušného diskusního vlákna na Steamu.

Je pravda, že poslední dobou bylo autocenzury ve hrách snad až příliš, ať už jde o zakrývaní nahých soch ve výukovém módu Assassin’s Creed: Origin, příliš detailně vymodelované ženské pohlaví v Playerunknown’s Battlegrounds či osahávání prsou v historické bojovce For Honor. Co si o tom myslíte vy?