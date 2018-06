Pět největších zklamání z herního svátku E3 2018

Honza Srp

Absence Splinter Cellu

Ikonický noktovizor ze série Splinter Cell

Nový Splinter Cell měl být pro mě zlatým hřebem výstavy a nakonec kde nic, tu nic. Na hře se prý pracuje, ale autoři dosud nemají v rukou nic, co by mohli ukazovat. Na návrat Sama Fishera si tak budeme muset ještě pár let počkat. Není to ovšem jediné zklamání, které jsem tu zažil. Age of Empires 4, Watch Dogs 3 nebo třeba nová hra od Rocksteady jsou v tuto chvíli také stále v nedohlednu.

Anthem

Loňská nenávistná kampaň proti Electronic Arts mi přišla až nespravedlivá, přeci jen Mass Effect: Andromeda není špatná hra a i u Battlefrontu 2 jsem strávil spoustu času. Jenže chystaná novinka Anthem má podle mě směle nakročeno k opravdovému průšvihu. Obří „roboti,“ důraz na kooperaci, nekonečný grind nezajímavých nepřátel. Kam to jen Bioware klesli, proboha? Rád bych se mýlil, ale v tuto chvíli by mě k hraní Anthem nikdo nedotáhl ani párem volů.

Death Stranding

Nějak nechápu kolektivní nadšení z tohoto bizarního experimentu. Možná to bude jen tím, že jsem nikdy pořádně nehrál žádný díl Metal Gearu, a tak pro mě jméno Hidea Kojimy není automatickou zárukou kvality. Z traileru to zatím vypadá jako hodně ujetý simulátor chození á la tvorba Davida Lynche. Jsem opravdu zvědavý, co z toho nakonec vyleze, ale v tomto případě zůstávám raději opatrný.

Nový Tomb Raider

Přesně opačná situace pak panuje u nového Tomb Raidera. Hrál jsem ho asi půl hodiny a mám pocit, že jsem i tak viděl vše, co může hra nabídnout. Ne tedy, že by to bylo špatné, ale tak nějak jsem čekal oproti minulým dílům alespoň nějaký posun. Rise of the Tomb Raider byl skvělý a ani u toho nového se zřejmě nudit nebudeme, ale Sony je s podobným typem her přeci jen už o dva tři kroky dále.

VIDEO: Shadow of the Tomb Raider - E3 2018 trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Glorifikace násilí

Dlouho jsem se rozhodoval, jestli sem napsat o Falloutu 76, nebo Just Cause 4, což jsou podle mého dávno vyždímané značky, které do dnešní doby prostě nepatří, ale nakonec si tady trochu zamoralizuji.

Hry jsou z veliké části násilné a s tím nemám problém. Už jako nezletilý jsem si užíval brutálního Dooma nebo Crusadera a troufám si tvrdit, že se to na mě nijak výrazněji nepodepsalo. Pokud má násilí ve hře své místo a není samoúčelné, určitě by se nemělo cenzurovat, těžko si představit dobrý horor nebo hru o přežití bez nějaké té kapky krve. Jenže násilí je ze své podstaty ošklivé, a proto mě skutečně zarazilo, s jakým nadšením je mezi hráči přijímáno. Výkřiky extáze a hlasitý potlesk pokaždé, když se během prezentací efektně rozprskla něčí hlava nebo někdo někoho kreativně zamordoval, nebyly osamocenou výjimkou, ale pulzovaly celým sálem. Působilo to na mě až trochu děsivě, vidět kolem sebe nadšené tváře očekávající další dávku krvavé podívané. Možná je to lidská přirozenost, ale tak nějak jsem doufal, že jsme se od sledování gladiátorských zápasů či veřejných poprav přeci jen už dostali o něco dále.

Jakub Žežule



Nejvíce mě samozřejmě zklamala absence nové, utajované hry od tvůrců arkhamovské série s Batmanem, studia Rocksteady. Spiderman představoval sice příjemnou náplast, ale i tak jsem čekal, že se mistři konečně pochlubí se svojí novinkou. Tak snad na Gamescomu.

Velmi mě také překvapil i fakt, že Ubisoft navzdory zákulisním drbům a leakům nechal Sama Fishera doma a návrat série Splinter Cell nechal na jindy. Jeho oznámení se bralo jako hotová věc.

Zklamáním je pro mě zatím také Fallout 76. Todda Howarda a jeho tým mám sice moc rád, ale jejich novinka ve mě příliš optimismu nevzbuzuje. A když jsem slyšel, že ohromný herní svět nebudou obývat žádná lidská NPC, moje naděje v možnost hrát Fallout 76 klasickým způsobem vzaly za své. Bojím se záplavy hloupých grindovacích questů, spousty bugů a zbytečného důrazu na stavění. Trailer byl ale hezký.

VIDEO: Fallout 76 - E3 2018 trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na výstavě byla k vidění spousta skvělých postapokalyptických her, ale ukázky z dlouho očekávané novinky Days Gone mě ani tentokrát vůbec nenadchly. Na rozdíl od ostatních podobně laděných her mi v ní chybí vlastní nápady, atmosféra a něco, čím by hra vyčnívala. Sony a Bend Studio do ní evidentně investovaly spoustu prostředků a času, hra na mě ale nepůsobí jako titul, který by hrál ligu s exkluzivitami typu Uncharted, Horizon, Bloodborne nebo God of War. Že se na hru nedostalo ani během vlastní konference, také o něčem svědčí.

Mrzela mě i absence nové hry s komiksovou skvadrou Avengers na předváděčce Square-Enixu. Měl jsem podezření, že chystané oznámení je hlavním důvodem pořádání celé akce, to se ale ukázalo jako liché. Tak snad za rok.

Ondřej Zach



Tím úplně největším zklamáním je pro mě oznámení mobilní hry Command & Conquer: Rivals. Jak už jsem psal v samostatném článku, nemusí to být nutně špatná hra (ale tipuji, že bude, protože to vypadá na pay 2 win grindovačku), je to ovšem plivanec do tváře všem fandům původních her.

Command and Conquer: Rivals

Crackdown 3 - Nevím, co k tomu napsat víc, několikrát odložená exkluzivita Microsoftu vypadá naprosto příšerně. Oproti ostatním jsem nebyl nijak nadšený ani z celé konference Microsoftu. Ano, předvedli, a často jako první, velké množství her, většinu si ale stejně zahraji i jinde. Z exkluzivit mě už tradičně láká jen špičková Forza, Sony i Nintendo mají, z toho, co mě zajímá, mnohem lepší line-up. A „herní Netflixy“ s předplatným, k nimž herní průmysl směřuje, nechci.

Tisková konference Square Enixu - Nový Tomb Raider vypadá parádně, o tom žádná. Square Enix ovšem udělal chybu, že tolik věcí přenechal na tiskovku Microsoftu, kvůli čemuž jeho vlastní stream působil nudně. Chybělo nějaké překvapení.

Fallout 76 - Ukazuje se, že Fallout je na stejné cestě jako značka Command & Conquer. Uznávám, že trailer byl hezky udělaný, když jsem pak ovšem viděl onen „gameplay“, byl jsem už rozpačitý. Z původně příběhového RPG tu máme on-line střílečku s PvP, v níž budeme grindovat, stavět osady a pak si je ničit atomovkami. Hmm.

Chyběl Yoshi - Hodně mě mrzelo, že v Nintendo Directu absentovala připravovaná hopsačka Yoshi na Switch, která originálně umožní projít úrovní i z druhé strany. Ještě víc pak to, když Nintendo následně potvrdilo její odklad na 2019.

Jan Kouba

Těch zklamání na E3 moc nebylo. Takže si nejsem jist, zda dám vůbec do kupy pět bodů, celá akce byla nabušená, představily se nám zcela nové značky, přihlásily o slovo projekty, které jsme už ani nečekali, že ještě kdy uvidíme. To největší zklamání jsem si připravil sám, když se z bloodbornovsky působícího traileru vyklubala zcela nová značka FromSoftware, která mě ale moc nenadchla a mám obavu, že nenadchne ani milovníky souls her.

Druhé zklamání, spíš povzdechnutí, mi připravila Death Stranding, tedy gameplay z ní. Ale očekávat, že vůbec uvidíme něco konkrétního, bylo příliš naivní. A pak ne zklamání, ale pořádné ... rozčílení: ohlášení nové mobilní C&C Rivals, za to by EA zasloužilo nakopat. Další kult dehonestován.



Martin Zavřel

Konference Square - Neskutečně krátká a bez pořádných her.

Konference EA - Kde začít? Okleštěná ukázka Anthem, ještě okleštěnější Command and Conquer a neuvěřitelně zpackaný způsob oznámení nových Star Wars.

Shadows Die Twice není ani Bloodborne 2, ani RPG.

Absence nového dílu série Splinter Cell, opravdu jsem si myslel, že ho oznámí.

Absence nového Metroid Prime (nebo alespoň HD kolekce původních) na konferenci Nintenda.

Petr Zelený

CD Projekt Red ukazoval Cyberpunk 2077 jen za zavřenými dveřmi a neřekl ani rok vydání.

Fallout 76 je bohužel online střílečka a bojím se, jak bude vypadat.