Steam nově umožňuje snadné filtrování pornografických a násilných her

Pokud pravidelně používáte klienta digitálního obchodu Steam, určitě vás štve, že kdykoli zabrousíte na nějaký titul pro dospělé, musíte opakovaně potvrzovat fakt, že už vám bylo více než 18 let. Bohužel na vině není ani tak Steam jako spíše ratingové agentury, které opakované potvrzování vyžadují.



Steam nově umožňuje odfiltrovat násilné a erotické hry zvlášť.

Co však ve Valve změnit mohli a také to udělali, je systém filtrování obsahu pro dospělé. Pokud se při brouzdání bohatým katalogem největšího digitálního prodejce her nechcete prodírat žádným násilným nebo erotickým obsahem, můžete si nyní nechat tyto položky automaticky odfiltrovat podle specifických kategorií. Nová zaškrtávací políčka totiž umožní utajit samostatné kategorie jako násilí, nahotu anebo vyloženou erotiku.

Tento systém má však čerstvě po zavedení své mouchy. Mezi hry označené přemírou násilí nebo krve tak patří nejen očekávatelné tituly jako PlayerUnknown’s Battlegrounds, Hellblade nebo SCUM, ale i infantilní Dragon Quest XI. Nabídka vyloženě erotických her je pak hodně slabá a v tuto chvíli obsahuje jen pět titulů s všeříkajícími názvy jako Blood Boobs nebo Super Kinky. Ani v nejmenším však nepochybujeme, že se hodně rychle rozšíří.