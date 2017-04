Nejznámější české hry očima zahraničních recenzentů

1. Hidden & Dangerous (1999)

H&D vám nedá nic zadarmo, každý krok si budete muset vydobýt a zřejmě vám při hraní vychladne nejedno kafe. - recenze na Bonusweb.cz, 90 %



Hidden & Dangerous

Metascore: 74



„Dává hráčům tolik napětí, grafického realismu a celkově bezvadné hratelnosti, kolik si jen můžeme přát. Menší bugy a ošidný systém ovládání vás můžou určitě občas štvát, ale neměly by vás odradit, protože tato hra je skutečně prvotřídní programování.“

- Yahoo! (80)

„Jo, je zabugovaná, náročná a rozčilující, ale ať se propadnu, jestli mě to odradí od toho, se ke hře vracet.“

- IGN (76)

„Potenciálně solidní herní design zoufale potřebuje opatchovat. TalonSofte posloucháš?“

- PC Gamer (55)

2. Operation Flashpoint: Cold War Crisis (2001)

Skvělá hra, která přibližuje širokému publiku pocity pěšáka na moderním bojišti. Ohromující rozsah, detailní zpracování i solidní umělá inteligence. Nejlepší česká hra všech dob. - recenze na Bonusweb.cz, 91 %



Operation Flashpoint: Cold War Crisis

Metascore: 85



„Je tak přesná v detailech, že se o ni zajímají mariňáci, kteří by ji mohli využít k tréninku.“

- GameInformer (95)

„Nabízí hodiny a hodiny zábavného hraní, díky kterému budete zůstávat vzhůru a ignorovat manželku. Toto je jedna z nejlepších stříleček z první nebo třetí osoby za hodně dlouhou dobu.“

- Gamezilla! (92)

„Nabízí jeden z nejvíce uvěřitelných a pohlcujících virtuálních světů vůbec. Zatímco mechanismy bojů mohou někdy zklamat, pocit z toho, že jste v bitvě, vás svírá za každým rohem.“

- GameSpot (87)

„Pravda, jen pár her vám dovolí hrát za vojáka, velitele tanku a pilota najednou, ale abyste si to užili, musíte mít pohodlné ovládání a intuitivní herní menu.“

- PC Gamer (70)

3. Original War (2001)

Hutná, hratelná a v lecčem novátorská česká realtimová strategie. - recenze na Bonusweb.cz, 88 %



Original War

Metascore: 61

„Herní kombinace silného příběhu, skutečně taktických bitev, nádherné grafiky a RPG prvků v reálném čase dělá z Original War jedno z největších překvapení roku.“

- GameSpy (88)

„Hra, kterou vůbec nebudete mít chuť hrát ve svém volném čase, ale jakmile budete mít povinnost něco dělat, stane se tou nejzajímavější možnou věcí, kterou si umíte představit.“

- GameSpot (50)

„Taková ta strategie v reálném čase, která by byla označována za inovativní, nebo dokonce originální, pokud by vyšla před několika lety.“

- Computer Games Magazine (50)

4. Mafia (2002)

Dokonalá kombinace příběhu, akce, automobilových honiček a bezútěšnosti 30. let americké krize. Mafia zkrátka nezklamala. - recenze na Bonusweb.cz, 94 %



Mafia

Metascore: 88



„Vypadá a zní skvěle, je vzrušující, je bez bugů a v době, kdy standardní herní dobou pro střílečky je osm hodin, je dlouhá. Prostě a jednoduše, Mafia je jednou z nejlepších her roku.“

- GameSpot (93)

„Kromě mých výhrad k závodní úrovni a pár menších problémů je Mafia skutečně pohlcující hra. Příběh je hodně dobrý a filmečky a dabing jsou ten nejtěžší kalibr.“

- Gamer’s Temple (92)

„Od dob Maxe Paynea tady nebyla tak stylová hra. Hratelnost, příběh, grafika – celková prezentace je prvotřídní.“

- GameSpy (91)

„S lepšími filmečky, realističtějším jízdním modelem a filmovým příběhem hraje Mafia podle vlastních pravidel. Ačkoliv není tak revoluční jako GTA 3, je solidní a stylová.“

- All Game Guide (80)

5. Vietcong (2003)

Slušná akce s vynikajícím multiplayerem. - recenze na Bonusweb.cz, 80 %



Vietcong

Metascore: 74

„Vietcong je všechno to, co měla být Platoon: realistický, pohlcující, napínavý, rozumně flexibilní a totálně návykový. Jak ironické, že dva české vývojářské týmy jsou první, kdo vytvoří skutečně dobrou hru z Vietnamu.“

- PC Format (87)

„Když se dokážete vyrovnat s očividnými nedotaženostmi v oblasti grafiky a umělé inteligence (podobní strašáci, které znají hráči Hidden & Dangerous), potom na vás čeká hodně chytlavá střílečka.“

- Eurogamer (70)

„Repetitivní a nevymakaná, to je hra, která je často srážená nezkušeností vývojářského týmu, který, zdá se, neměl čas nebo peníze, aby realizoval své ambice.“

- Edge Magazine (5.0)

6. Posel Smrti (Black Mirror) - 2003

S odstupem nejlepší česká adventura všech dob. - recenze na Bonusweb.cz, 87 %



Posel Smrti

Metascore: 58



„Důstojný příspěvek pro kohokoliv, kdo hledá solidní mysteriózní, hororovou hru. Díky zajímavému příběhu, snadnému ovládání a detailní grafice hra vyčnívá.“

GameZone (76)

„Prostě průměrná adventura. Má neoriginální příběh a přidá do něj pár zvratů, ale zvraty a závěr nestojí za to, abyste ji dohráli do konce.“

- IGN (72)

„I ti nejtrpělivější hráči budou unuděni k slzám prvními hodinami této adventury.“

- Game Infomer (45)

„Kvůli podprůměrnému dabingu, jaksi otravným puzzlům a celkově zastaralé grafice si tuto hru k Ježíšku moc lidí přát nebude.“

- GamerFeed (40)

7. ArmA: Armed Assault (2006, svět 2007)

Armed Assault je hra plná rozpaků. - recenze na Bonusweb.cz, 63 %



ArmA

Metascore: 74



„Zásadní koupě pro všechny, které zajímá válečná simulace, nebo jsou unavení z vyumělkovaných dramat, která vyplňují mainstreamové válečné střílečky.“

- Eurogamer (80)

„Pro trpělivé a svolné a lidi, kteří přesně vědí, co Flashpoint a jeho fanoušci dokážou: běžte si koupit Armu. Dívejte se na ni jako na investici do budoucna, protože v době, kdy počítače a Bohemia doženou engine hry, bude tak důležitá jako Flashpoint.“

- GamesRadar (70)

„Armu bude nejlépe nechat týpkům, kteří vědí, jak rozebrat pušku ráže 223.“

- 1UP (60)

„Problém je, co po vás mise chtějí: jsou zkrátka příliš obtížné. Trénovaní vojáci by se oprávněně vzbouřili, pokud by byli požádáni o provedení úkolů, které po vás obyčejně AA chce.“

- Edge (50)

8. Machinarium (2009)

Nezávislá česká hra svým uměleckým zpracováním s přehledem válcuje veškerou konkurenci. - recenze na Bonusweb.cz, 94 %



Machinarium

Metascore: 85



„Přes pár zádrhelů je Machinarium prostě jedna z nejlepších adventur všech dob.“

- Destructoid (90)

„S brilantním hudebním doprovodem, překrásným grafickým stylem, solidními žánrovými mechanismy a tunou dalších klasických recenzentských komentářů, které na ní můžu navršit, Machinarium je povýšená z dobré hry na skvělou a já mohu jen doufat, že hlavy z Amanity vytvoří více mistrovských děl, jako je toto.“

- GameCritics (90)

„Naprosto nádherná, proklatě neohrabaná.“

- PC Gamer UK (73)

9. Botanicula (2012)

Skvěle umělecky pojatá adventura od českého týmu Amanita Design poodhaluje neúprosný mikrosvět přírody. - recenze na Plnehry.cz, 95 %



Botanicula

Metascore: 82



„Tituly jako Botanicula jsou důvodem, proč klasické adventury stále existují. Možná není tak legrační jako adventury dob minulých, ale je stále skvostná, svá a budí představivost.“- IGN (90)

„Pokud se dokážete na pár hodin odtrhnout od všeho toho zabíjení, abyste hráli roztomilou, nádhernou, bizarní, legrační, radostnou hru, potom si musíte zahrát Botaniculu. Není příliš těžká a trvá opravdu jen čtyři hodiny, ale budete mít úsměv na tváři po celou dobu – a často se zasmějete i pořádně.“

- GameWatcher (85)

„Botanicula se zdá být jako dělaná k tomu, aby si ji vychutnal rodič s dítětem.“

- GameInformer (83)

„Další z těch zvláštních malých dílek, která jsou stejně tak místem jako hrou: starý strom plný zvláštního života, v kterém okouzlující tajemství číhají pod každým kamenem. Klik!“

- Eurogamer (70)

10. Samorost 3 (2016)

Překrásná adventura pro každého Samorost 3 těží především ze strhujícího zpracování. Chybám se ovšem nevyhla. - recenze na Bonusweb.cz, 80 %

Samorost 3

Metascore: 80



„Hřejivé a radostné dobrodružství v magickém světě; občas natvrdlé, ale jde mu víc o zábavu než o výzvu.“

PC Gamer (87)

„I když jsem se postupem času nudil u hádanek, nikdy mě neunavil svět hry. Pokud by hra měla větší hloubku co do mechanik a různorodosti, tak by byla bohatší, ale každý nenápadný vizuální detail, každý hudební tón, každá zábavná interakce vytváří skutečně zvláštní svět, díky kterému stojí Samorost 3 za váš čas.“

- Gamespot (70)

„Samorost 3 je nádherná hra a rozhodně stojí za zahrání, i kdyby jen kvůli vizuálu a hudbě. Je to příjemné dobrodružství s pár skvělými nápady, ale táhnou ho dolů krátká herní doba a občas frustrující hádanky.“

- Attack of the Fanboy (60)