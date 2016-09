Jak se vyznat v nových konzolích? Průvodce trhem

PlayStation 4 (+ verze Slim)

Klasické PlayStation 4 se po světě prodalo přes čtyřicet milionů kusů, což z ní činí suverénně nejpopulárnější aktuální konzoli na trhu. Z obchodů ji začíná tento měsíc vytlačovat tenčí Slim verze s lehce upraveným ovladačem. Hardwarové specifikace však zůstávají stejné.

PlayStation 4 v obou variantách je určena primárně pro hraní her, streamování nebo sledování filmů na blu-ray discích (bez podpory UHD). Hry běží nejčastěji v rozlišení 1080p a 30 snímcích za sekundu s mírnými výkyvy. S posledním patchem podporuje konzole i HDR zobrazení na nejmodernějších televizích. PlayStation 4 je kompatibilní také se zařízením pro hraní ve virtuální realitě PlayStation VR.

Playstation 4 Slim

K dispozici jsou varianty s disky o velikosti 500 GB a 1 TB. Levnější variantu koupíte za cenu kolem osmi tisíc korun. Sony slibuje, že tituly určené exkluzivně pro dražší variantu nazvanou PlayStation 4 Pro nikdy nevydá.

Úspěšná PS4 má bohatou nabídku herních titulů, dost hráčů pro on-line hraní a časté a štědré slevové akce v digitálním obchodě. Pro hraní on-line si však musíte zřídit účet PS Plus. Jeden měsíc stojí 180 korun, v rámci předplatného jde pak cena dolů. Velký benefit mají majitelé PlayStation 3 a PlayStation Vita. Účet je totiž jednotný a každý měsíc tak kromě on-line hraní ještě snižuje ceny v rámci slevových akcí a především dává k dispozici hry „zdarma“ pro všechny tři platformy. Ty určené pro PlayStation 4 bývají však zpravidla slabší, než tomu je u konkurenčního Xboxu.

Majitelé PC a PlayStation Vity také mohou streamovat hry z PS4 přímo do svých zařízení v rámci funkce Remote Play. Funkce Share Play zase umožní díky streamování připojit se do hry vašim přátelům, kteří danou hranou hru nemají. Mínusem je chybějící zpětná kompatibilita s PlayStation 3.

PlayStation 4 Pro

Playstation 4 Pro

Silnější varianta konzole PlayStation 4 se u nás začne prodávat s 1TB diskem 10. listopadu za necelých jedenáct tisíc korun. Konzole zatím primárně cílí na majitele 4K televizí, které zvládají HDR. Kupodivu nedokáže přehrávat 4K UHD blu-ray disky, ačkoliv streamování přes aplikace jako Netflix nebo YouTube jí v tomto formátu problém dělat nemá. Připomeňme, že právě například YouTube nebo Netflix jsou aplikace, do nichž se lze připojit přímo z mnohých chytrých televizí bez nutnosti vlastnit jakoukoliv konzoli. Tento benefit tak využijí spíše uživatelé 4K monitorů.

Většina her nejspíše nepoběží v pravém (nativním) 4K, ale bude na toto rozlišení upscalovaná z vyššího rozlišení než 1080p (FullHD). Těžit z vyššího výkonu dále mají majitelé virtuální reality PlayStation VR (dojmy testování) či vlastníci klasických HD televizí.

PlayStation VR PlayStation VR PlayStation Vita

Těm Sony slibuje stabilnější snímkování či vyšší počet snímků za sekundu a ještě hezčí grafiku. Mluví se například o kvalitnějších texturách, stínech, realističtější vegetaci nebo lepším anti-aliasingu (vyhlazování hran).

Lepší využití výkonu nechává Sony na uvážení vývojářů, kteří mohou prostřednictvím aktualizací vylepšit již vydané hry. Původní prohlášení o zpoplatnění takovýchto vylepšení již firma popřela. Snímkování má v rámci on-line hraní zůstat stejné napříč standardní i výkonnější PlayStation 4, aby nebyli majitelé Pro verze zvýhodněni.

Zlepší se i kvalita streamování, což oceníte v rámci Remote Play a Share Play. PS4 Pro je zcela kompatibilní se všemi předešlými hrami pro PS4.

Vybrané exkluzivity (vydané): Bloodborne, Uncharted 4, Ratchet&Clank, The Last of Us: Remastered, Driveclub; Until Dawn; Infamous: Second Son; Uncharted: Nathan Drake Collection; spousta her japonské produkce

Vybrané exkluzivity (v přípravě): Gran Turismo Sports, The Last Guardian, Horizon: Zero Dawn, Detroit: Become Human, Days Gone, Spider-Man, God of War, Ni-Oh, Death Stranding (i na PC), Final Fantasy VII Remake (i na PC), Shenmue 3 (i na na PC), Persona 5 (i na PS3)

Xbox One (+ verze Elite a S)

Xbox One se v současnosti prodává hned ve třech verzích. I přes špatnou reputaci při zahájení prodejů (Microsoft konzoli původně profiloval primárně jako multimediální zařízení) je původní Xbox One více než zdatným soupeřem PlayStation 4. Má o něco nižší výkon, a graficky nejnáročnější AAA hry na něm tak většinou běží v rozlišení 900p a 30 snímcích za sekundu s mírnými výkyvy. Neplatí to však vždy a rozdílu si zpravidla při hraní moc nevšimnete. Původní verzi jde u nás koupit již za ceny kolem šesti tisíc. Závisí však na tom, jak velký si pořídíte disk (k dostání je 500GB a 1TB verze), a zda se rozhodnete oželet snímač pohybu a hlasu Kinect.

Xbox One

Cena loňské verze konzole Xbox One Elite s 1TB diskem se u nás blíží k devíti tisícům korun a má dvě výhody. První je SSHD 1TB disk. Díky němu se konzole rychleji uvádí do provozu a má mít vesměs o něco kratší nahrávací časy. Tím hlavním tahákem je však ovladač, který vás samostatně vyjde na více než tři tisíce korun. Byl vytvořen ve spolupráci s profesionálními hráči a dodává se se sadou náhradních tlačítek, kterými lze ovladač přizpůsobit vašim potřebám.

Ovladač Elite

Letošní verze Xbox One S představuje evoluci Xboxu One. Prodává se u nás ve variantách s 500GB, 1TB, nebo 2TB harddiskem (nejedná se však o SSHD). Ta nejlevnější vás vyjde na necelých osm tisíc korun. Xbox One S je o čtyřicet procent menší než originál a navíc dokáže streamovat filmy ve 4K rozlišení. Na rozdíl od PlayStation Pro přehrává i UHD blu-ray disky ve 4K. Přibyla i podpora HDR.

Nový ovladač není sice tak vymazlený jako Elite, na druhou stranu je vybaven bluetooth technologií k lepšímu používání na PC, tabletech a telefonech s Windows 10. Xbox One S je rovněž mírně výkonnější než předchozí verze, ale ve většině případů to nejspíš bude zanedbatelný rozdíl.

Xbox One S

I na Xboxu je předplatné za hraní on-line, jeden měsíc služby Xbox Live vás zde vyjde na 150 korun. Hry zdarma bývají oproti nabídce Sony o něco výraznější a jsou určeny jak pro Xbox One, tak pro Xbox 360. Velkou výhodu oproti PlayStation je i zpětná kompatibilita, takže na Xboxu One rozjedete mnoho her z portfolia Xboxu 360. Neplatí to pro všechny, jejich počet nicméně roste.

Xbox One od letoška ztrácí opravdové exkluzivity, když prakticky každá hra vyjde ve verzi i pro PC. A pokud si koupíte digitální verzi titulu podporujícího službu Play Anywhere, budete mít nárok na verzi pro PC. Jednotlivé verze respektují zakoupené přídavky i uložené pozice. Podobně jako v rámci Remote Play na PS4 lze z Xboxu One do PC také hry streamovat.

Project Scorpio

Project Scorpio (příští Xbox)

O novém Xboxu toho zatím příliš mnoho nevíme, Microsoft ho totiž hodlá vydat až na konci příštího roku jako reakci na PlayStation 4 Pro. Podle všeho bude výkonnější a zvládne přehrávat UHD blu-ray disky, otázkou je nativní zobrazení ve 4K. S největší pravděpodobností se stane nejen nejsilnější, ale také nejdražší konzolí na trhu. Microsoft mluví v souvislosti se Scorpiem o konci konzolových generací. Zpětná kompatibilita je jistotou, spekulace však naznačují, že by Scorpio mohlo být dokonce upgradovatelným zařízením.

Vybrané exkluzivity (v prodeji): Halo 5: Guardians, Halo: Master Chief Collection, Forza Motorsport 6 (i na PC), Sunset Overdrive, Quantum Break (i na PC)

Zásadní exkluzivity (v přípravě, i na PC): Forza Horizon 3, Gears of War 4, Sea of Thieves, Spellbound

PlayStation 4 PlayStation 4 Pro Xbox One Project Scorpio (ve vývoji) CPU 8jádrový procesor x86-64 AMD „Jaguar“ 1.6 GhZ 8jádrový procesor x86-64 AMD „Jaguar“ 2.1 GHz

Vlastní 8jádrový procesor 1.75 GHz

8jádrový procesor GPU 18 CU, 1.84 teraflopů 36 CU, 4.20 teraflopů

12 CU, 1.31 teraflopů 6 teraflopů RAM 8GB GDDR5, 176 GB/s 8GB GDDR5, 218 GB/s 8GB GDDR3, 68.3 GB/s přes 320 GB/s

Shrnutí: kteou verzi zvolit?

Majitelé drahých televizí schopných zobrazovat HDR a UHD obraz, kteří chtějí své obrazovky náležitě využít, mají dvě možnosti. Buď si rok počkají na výkonnější a nejspíše dražší Project Scorpio, schopný přehrávat také UHD blu-raye, nebo si letos pořídí PS4 Pro a upřednostní zajímavější nabídku exkluzivních titulů. Na druhou stranu musí oželet podporu UHD disků. Těžit z jejího většího výkonu budou i zájemci o hraní na nejlevnějším přístroji pro virtuální realitu PlayStation VR.

Fanoušci UHD blu-rayů mohou ušetřit nákupem Xboxu One S, připraví se však nejen o portfolio PS4 her, ale také o lepší zážitek z pokročilejší grafiky konzolí PS4 Pro a budoucího Scorpia.

Bloodborne Forza Horizon 3 Uncharted 4: Thief’s End

Pro majitele HD televizí je situace v tuto chvíli složitější. Sony zatím příliš nedemonstruje rozdíly mezi oběma verzemi her běžících na HDTV, což může znamenat dvě věci. Buď se jí nechce prezentovat PS4 (Slim) jako za všech okolností horší produkt, nebo posun v plynulosti a detailnější grafice opravdu nebude příliš znát. Záležet bude bezesporu především na jednotlivých vývojářských studiích a popularitě nové konzole. V kategorii HD televizí tak může být Scorpiu jeho vyšší výkon buď na nic, nebo mu naopak zaručit onu vytouženou kombinaci 1080p a 60fps, na niž PS4 Pro nemusí vždy dosáhnout.

Vyplatí se tedy počkat. Desítky milionů majitelů klasických konzolí se každopádně nemusí bát toho, že by nadcházející hry vznikaly primárně na nadupanější varianty, které popularity PS4 a Xbox One jen tak nedosáhnou. Záleží také, jak moc budete konzoli využívat. Nákupem PS4 nebo klidně nejlevnější varianty Xboxu tak můžete ve výsledku výrazně ušetřit a necítit se přitom příliš ochuzeni.

Nintendo Wii U

Nintendo Wii U – alternativa pro hraní jinak

Wii U od Nintenda s PlayStation 4 ani Xboxem One soutěžit nemůže. Na druhou stranu ovšem obě konzole nemohou soutěžit ani s Wii U. Výkonem patří Wii U do minulé generace konzolí, čemuž však příliš neodpovídá její pořizovací cena. Základní edice s 8GB diskem se pohybuje někde mezi pěti až šesti tisíci korun, zatímco Premium s 32 GB vás vyjde na sedm tisíc. Skromnou paměť pro méně náročné hry lze dále rozšířit nákupem SDHC karty i připojením externího USB úložiště.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Mario Kart 8 Pikmin 3

Wii U má tři cílové skupiny. Tou první jsou děti, které okouzlí barevná grafika, jednodušší ovládání některých her a jejich pohádkové ladění. Wii U však ocení také ti, kteří doma rádi hrají s kamarády, rodinou nebo drahými polovičkami. Jde o ideální prostředek pro hraní bezkonkurenčních party her a zpětná kompatibilita s předchozí veleúspěšnou konzolí Wii je velkým plusem.

Třetí cílovou skupinu pak představují hráči, kteří chtějí hrát jiné hry jinak, a ocení tak výrazně odlišné ovladače, zajímavé herní mechanismy nebo bohatou nabídku z portfolia legendárních titulů od Nintenda. Na Wii U totiž můžete pořídit i hity z dob konzolí NES, SNES nebo Nintendo 64.

Nintendo Classic Mini: NES Pro hraní klasik od Nintenda z éry konzole NES si také budete moci pořídit retro konzoli Mini:NES, v níž je přímo předinstalovaná třicítka her. Další pro ni vycházet nebudou. Mini:NES vyjde 11. listopadu za 1 699 korun. Balení obsahuje jak HDMI kabel, tak klasický ovladač. Druhý gamepad vyjde na tři stovky. Nintendo Classic Mini: NES

Hry pro Wii U ovládáte přiloženým gamepadem s obrazovkou. Televizi můžete kdykoliv vypnout a v hraní pokračovat na obrazovce ovladače. Stále se však musíte nacházet v dosahu konzole, což v praxi dovoluje přesun maximálně do vedlejší místnosti. Řada party her nicméně vyžaduje ovladač Wii Remote, jehož nákupu (stojí kolem tisícovky) se tak stejně nevyhnete. Pravděpodobně budete také chtít sáhnout i po doprovodném ovladači Wii Nunchuk, který vás vyjde na dalších pět stovek. Ten funguje s Wii Remotem v páru, není však vždy potřeba.

Když se to všechno sečte a připočtete si k tomu výrazně nižší frekvenci slevových akcí na hry od Nintenda, vyjde vás zábava s Wii U na slušnou částku.

Vybrané exkluzivity (v prodej): Super Mario 3D World, Legend of Zelda: Wind Waker HD, Donkey Kong: Tropical Freeze, Pikmin 3, Bayonetta 2, Super Mario Maker, Mario Kart 8

Vybrané exkluzivity (v přípravě): Legend of Zelda: Breath of The Wild (Wii U i NX)

Nintendo na časové ose

Nintendo NX – černý kůň konzolových válek

Oficiální odhalení nové konzole od Nintenda je prakticky na spadnutí. Zařízení s kódovým označením NX má přijít do prodeje v březnu příštího roku. Ačkoliv to firma zatím oficiálně nepotvrdila, čeká se hybridní typ domácí konzole a handheldu. Na rozdíl od Wii U by však mělo být možné hrát na přenosné jednotce prakticky kdekoliv.

NX má být slabší než PlayStation 4, ale silnější než PlayStation 3, což by z něj dělalo sice nejméně výkonnou konzoli na trhu, ale zdaleka nejvýkonnější handheld. Fyzickými nosiči by měly být cartridge. Firma slibuje silný start, očekáváme tedy, že brzy po vydání konzole si vedle skvěle vypadající Zeldy zahrajeme i nového Maria a Pokémony.