Top 5 týdne: dalších deset věcí, které nás ve hrách štvou

Deset věcí, které nás v dnešních hrách štvou

Vůbec si nejsem jistý, jestli je to umělecká instalace, nebo náhodné seskupení pixelů.

Ačkoliv počítačové hry milujeme, některé věci nám na těch současných docela vadí. Honza Srp se proto po úspěchu prvního dílu podíval na dalších deset prvků. Zmiňuje nesmyslné překážky, kdy i ti největší drsňáci nepřeskočí malý plůtek, mlčenlivého hlavního hrdinu, dlouhé loadingy či falešný pixel art.

„Šikovní grafici v devadesátých letech dokázali nacpat do pouhých 256 barev v rozlišení 320 x 240 takové vizuální hody, že většina dnešní produkce vyráběné z prefabrikátů enginu Unity může jen blednout závistí,“ píše Honza v tematickém článku.



Proč fungují achievementy ve hrách

Lovení tzv. úspěchů, ať už jde o achievementy, nebo trofeje, se stalo nedílnou součástí moderních her. Jde jen o levný trik, nebo geniální motivaci?

„Zásadní je u achivementů také sociální prvek. Významnou roli hraje procentuální indikátor počtu hráčů, kterým se úspěch podařilo získat. Naznačuje totiž, jak obtížný daný achievement je. Pokud ho odemkla většina lidí, motivuje nás to k honu za trofejí. Nechceme přeci zaostávat a být za ‚losera‘. A funguje to i naopak,“ píše v tematickém článku Andrej Brabec.

Závody The Crew a datadisky do Battlefieldu 4 zdarma

The Crew

Společnost Ubisoft letos slaví třicet let a do konce roku rozdá celkem sedm her na PC zdarma. V září jsou to on-line závody The Crew, v nichž si můžete projet celé Spojené státy. Stáhnout si je můžete zde (hra vyžaduje klienta Uplay).

Dočasně zdarma je také pětice rozšíření pro válečnou akci Battlefield 4, a to na všech platformách. Jmenovitě jde o China Rising, Second Assault, Naval Strike, Dragon’s Teeth a Final Stand. Akce končí v pondělí 19. září.

Zrušená hra Warcraft Adventures se objevila na internetu

Warcraft Adventures: Lord of the Clans

Projekt Warcraft Adventures: Lord of the Clans byl podle zákulisních informací z větší části hotový. Společnost Blizzard však nabyla dojmu, že výsledek není dostatečně kvalitní, a hru raději zrušila.

Na YouTube je již roky možné sledovat záznamy z průchodu hrou, která však dosud veřejnosti nebyla dostupná. To se změnilo v pátek 9. září, kdy uživatel pod přezdívkou Reidor zveřejnil odkaz na funkční verzi. Ten již samozřejmě nefunguje, balík souborů lze však stáhnout i z jiných stránek. Případným zájemcům ovšem doporučujeme obezřetnost při stahování neznámých souborů z internetu.

Připomínáme také starší tematický článek, v němž se věnujeme důvodům zrušení hry.

Vyšlo demo fotbalu FIFA 17

Letošní FIFA 17 přináší dvě výrazné novinky. Tou první je přechod na engine Frostbite, který známe díky válečné sérii Battlefield, ale běží na něm například i závody Need for Speed či akce Star Wars Battlefront. Druhou je pak příběhový režim The Journey, v rámci nějž se budeme jako neznámý hráč Alex Hunter propracovávat mezi fotbalové hvězdy. Ochutnávku obojího můžete posoudit na PC, PlayStation 4 a Xboxu One.