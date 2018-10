RECENZE: Call of Duty: Black Ops 4 je pro sérii přelomovým dílem

Letošní díl série Call of Duty budil vášně hned od oznámení. Mnozí se podivovali, že autoři se po loňské druhé světové válce opět uchýlili do budoucnosti. Už z prvních záběrů bylo patrné, že vizuálně je letošní novinka od tři roky staré Black Ops 3 téměř k nerozeznání. Ještě větší nelibost vzbudila absence příběhové kampaně, která ke značce již šestnáct let neodmyslitelně patří.



Posledním hřebíkem do rakve se měl stát nenáviděný Season Pass. Zatímco konkurenční značka Battlefield řeší štěpení komunity tak, že veškeré další mapy dává majitelům základní hry zdarma, v Activisionu se rozhodli pro finančně lákavější řešení.

Call of Duty: Black Ops 4

Vzali hráčům možnost kupovat si jednotlivé balíčky po částech, takže zájemci se buď upíšou na celý rok ve velkém, anebo si musí vystačit s blíže nespecifikovaným obsahem, který bude firma hráčům uvolňovat zdarma. Není divu, že se fanoušci bouřili, ale nebylo jim to nic platné.

Pak přišla beta a představení módu Battle Royale. Nespokojenost vystřídalo nadšení a „youtubová mentalita“ udělala z komerčního nenažrance podceňovaný underground, který konečně zatočí s tím odporně mainstreamovým Fortnitem.

Je vtipné sledovat, jak je přes všechny zmíněné nešvary zrovna letošní Call of Duty poprvé v optice youtubových komentářů v roli cool hry a na pozici největšího otloukánka se usadila streamingová jednička Fortnite. Ale tak zkrátka internet funguje a není to nic nového.

Všechny výše zmíněné problémy jsou v Black Ops 4 ve výsledku bohužel realitou, na druhou stranu za futuristické zasazení můžeme být ve výsledku rádi. Tady se alespoň nemusí vést žádné dohady o historické autenticitě a nemusíme skřípat zuby nad tím, jak jsou postavy vojenských specialistů navlečené do pestrobarevných oděvů. Budoucnost poskytuje tvůrcům i větší možnosti při implementaci zbraní a speciálních schopností, takže díky tomu je hra nakonec lepší.

Multiplayer ve znamení Control

Klasický multiplayer se od bety příliš nezměnil, takže pokud máte zájem o detailnější informace a dojmy z hraní, můj předchozí článek je vám k dispozici. Tím nechci význam a zábavnost této složky snižovat. Multiplayer je letos naprosto skvělý, především díky méně viditelným změnám, které zaregistrují veteráni. Jeho hlavní hvězdou je režim Control, o němž se nebojím prohlásit, že je ve své kategorii tou nejlepší novinkou, která do série od dob Modern Warfare přibyla.



Hráči se v něm rozdělí do dvou týmů po pěti. Útočníci mají za úkol obsadit dvě místa na mapě, zatímco obránci se jim v tom snaží zabránit. Háček je v tom, že oba týmy mají v zásobě každý jen 25 životů. Útočící tým pohání časový limit, během kterého musí pozice obsadit. V tomto často velmi napínavém módu nejlépe vyniknou speciální schopnosti vašich vojáků, které hrají mnohem výraznější roli, než tomu bylo v Black Ops 3.

Call of Duty: Black Ops 4

Příliš mi nesedla druhá novinka s názvem Heist, kde si hráči před každým kolem nakupují výstroj a soupeří o jeden balík peněz, který je pak třeba donést na místo určení. Pokud vás někdo trefí, kolega vás může oživit, když vás protivník dorazí, nezbývá než počkat na další kolo. Režim cílí na fanoušky módů jako Search & Destroy, ale prospělo by mu, kdyby každé kolo nebylo ukončeno přehlídkou „Best Play“, kde vidíme výkon nejúspěšnějšího hráče. Hru to zbytečně zpomaluje. Jinak představují módy klasiku, překvapila mě snad jen absence Uplinku.



Map je nakonec čtrnáct s tím, že patnáctá klasika Nuketown do hry přibude za měsíc. Treyarch sáhl k nezvyklému kroku a desítku zcela nových map obohatil čtveřicí z předchozích dílů Black Ops (Summit, Slums, Firing Range a Jungle). Jsou to velmi populární kousky a je lepší zakomponovat mapy do hry rovnou, než se je snažit servírovat za peníze během roku. Na druhou stranu počet nových map býval v Call of Duty v minulosti vyšší. Jednotlivé mapy jsou přesto výtečné, netrpí příliš malými rozměry a těží z vertikality a pečlivě promyšleného rozvržení.

Call of Duty: Black Ops 4

Oproti betě se nezvýšil počet jednotlivých specialistů, za které můžete hrát, ale autoři hodlají nové postavy přidávat do hry zdarma v průběhu roku. Na prosinec je plánované spuštění ligového Ranked módu. Překvapila mě absence denních a týdenních challengů. Je dost možné, že autoři s jejich implementací čekají na spuštění mikrotransakcí, které Activision opět okatě nechává během startu hry schované a tváří se, že ve hře vůbec nejsou. Pay2win praktiky však nečekám, série se v tomto ohledu zatím většinou držela v přijatelných hranicích.



PC verze letos není jen do počtu Obzvlášť zpozornět by letos měli i PC hráči, neboť této platformě věnovali tvůrci speciální úsilí. Kdo by měl zájem, půlhodinový dokument od Digital Foundry vám mimo jiné osvětlí, proč se tvůrci na PC verzi nedívají jako na pouhý port z konzole, ale jako na paralelní hru, jejímuž vývoji věnovali spoustu času a prostředků.

O multiplayeru by šlo psát ještě dlouho. Mohl bych velebit novinky jako manuální uzdravování, rozdílnost a péči věnovanou jednotlivým zbraním, smysluplný postup hrou, specialisty nebo celkový příklon k týmové hře, Black Ops 4 toho však má ještě mnohem víc.

Příběh jako tutorial. Bohužel doslova

Na multiplayer je navázaný i režim suplující tutorial, který se zároveň pokouší vyprávět i jakýsi příběh točící se kolem jednotlivých specialistů. Jako způsob seznámení s hrou a jednotlivými schopnostmi postav funguje mód skvěle a rozhodně se vyplatí si ho projít.

Call of Duty: Black Ops 4

Je to však hodně mizerná náhrada za příběhovou kampaň a populárního seržanta Woodse, který vás bude během hraní hecovat, byste za jeho rádoby vtipný styl vyjadřování nejradši zabili. Náctiletým možná učaruje. Pokud budete chtít příběh hry odkrýt na sto procent, strávíte bojováním s počítačem ovládanými boty poměrně dost času.

Zombie režim jede na plný kotel

Na zombie mód jsem byl letos hodně zvědavý, neboť v jeho provedení se Treyarchu žádné z ostatních studií nevyrovná. Nově jsou navíc na výběr hned tři mapy. Pokud vlastníte Season Pass, tak dokonce čtyři. Autoři pověst mistrů s přehledem potvrdili a režim z loňského WWII zadupávají do země.



Treyarch poprvé od World at War přichází s novou příběhovou linkou, byť princip horde módu zůstává stejný. Zatímco mapa Voyage of Despair se odehrává na Titanicu, v IX budete bojovat v gladiátorské aréně kdesi v Egyptě. Blood of the Dead z alcatrazské věznice potěší všechny fanoušky předchozí práce studia, neboť jde o výrazně přepracovanou verzi mapy Mob of the Dead z DLC k Black Ops 2. Tentokrát na ní však budete porcovat zombíky s tradiční partou hrdinů kolem Němce Richtofena. Classified ze Season Passu pak podobným způsobem přepracovává pentagonovskou mapu z původních Black Ops.

Čekal jsem nějakou past nebo háček, ale v Treyarchu se opravdu činili. Mapy jsou dobře navržené a náležitě se od sebe liší, na rozdíl od režimu z WWII tu postavy mezi sebou vedou dialogy a vtipně komentují dění kolem sebe. Hromadné masakrování zombíků je výsostně zábavné, neboť tvůrci si s jednotlivými modely náležitě vyhráli. Díky většímu počtu map mód tentokrát neupadá tak rychle do stereotypu. Autoři šli ještě dál a hráčům dávají více obtížností, což ocení zejména nováčci a ti, kteří si chtějí mapu projít v klidu a hledat easter eggy.



Aby toho nebylo málo, ve speciálním režimu lze upravovat pravidla hry, jak je vám libo. Novinkou je i kompetitivní režim Rush, kde hráči soupeří o nejvyšší skóre. Hra vás postupně nasměrovává do různých míst na mapě, které je třeba bránit proti nabíhajícím potvorám. Zbraně rozmístěné po stěnách v tomto módu nic nestojí a hráči mají v zásobě několik životů.

Call of Duty: Black Ops 4

Postup na další úroveň je v letošním zombie módu mnohem rychlejší a ačkoliv režim nabízí úctyhodnou hloubku a možnosti úpravy arzenálu, je tentokrát o poznání přehlednější a srozumitelnější. Snad jediné, co mi tu chybí, je nějaká forma podařeného módu Tortured Path, s kterým experimentoval CoD: WWII ve třetím DLC.



Battle Royale mění Call of Duty

Zombíky stranou, největší pozornost vzbuzuje v letošním Call of Duty nový režim Blackout. Jde o reakci Call of Duty na ohromnou oblibu módu Battle Royale, který se proslavil díky hrám jako Fortnite nebo PUBG. Při čtení následujících řádků je třeba mít na paměti, že jsem ani jednu ze zmíněných her nehrál a v Blackoutu jsem si takový režim mohl osahat vůbec poprvé. Nejsem tedy schopný objektivně posoudit, zda Call of Duty dává lepší nebo horší zážitek než konkurence. S klidným srdcem vám však můžu prozradit, že Blackout je naprosto boží.

Je zábavný, návykový a výborně promyšlený. Přirozenou cestou v něm vzniká spousta rozdílných situací a vy si tak ze hry odnášíte zajímavé zážitky. Mapa do sebe zahrnuje lokace důvěrně známé všem fanouškům her Black Ops. Její rozloha je naprosto ohromná a bez problémů pojme až sto hráčů (většinou jsem hrál v osmaosmdesáti). Z pochopitelných důvodů tu grafické orgie nečekejte, přesto vás tu občas překvapí některé detaily. A co je ještě důležitější, i při hraní na standardní PS4 si hra zachovává plynulost.



Cíl Blackoutu je jednoduchý. Na začátku seskočíte na libovolné místo na mapě a vaším úkolem je zůstat poslední naživu. Během hry se vždy v určitý moment zmenší kruh na mapě, ve kterém je vám dovoleno se pohybovat, takže hráči jsou tlačeni k sobě. Jelikož seskočíte s holou zadnicí, bývají začátky velice hektické. Zbraně, brnění, munici a jednotlivá vylepšení musíte najít na mapě. Po prvotní honbě za nalezením zbraně a zásob přichází na řadu opatrnost a především nervy drásající napětí.

Call of Duty: Black Ops 4

Přežít tu znamená vyhrát, jenže pravidla hry, potřeba doplňovat zásoby a geniálně navržená mapa se postarají o to, že při hraní se konfliktu s ostatními hráči dlouho nevyhnete. Režim takřka nemá cenu hrát bez sluchátek, neboť zvuk kroků, vrzání dveří a identifikace směru, odkud slyšíte zaznívat střelbu a vrčení motorů, to všechno je pro vás životně důležité.

Ačkoliv na mapě můžete používat vrtulník, vozidla nebo čluny, nečekejte žádný Battlefield. V roli spolujezdce můžete sice střílet, používat však můžete pouze klasické ruční zbraně. Nicméně skutečnost, že Treyarch je schopen vytvořit tak ohromnou mapu a zachovat přitom plynulost typickou pro Call of Duty, do budoucna nevylučuje další zajímavé posuny.



Následující rok bude v tomto ohledu velmi zajímavý, neboť tvůrci se nechali slyšet, že Black Ops 4 bude mít kromě zpoplatněných map a skinů ze Season Passu ten největší přísun nového obsahu zdarma v historii série. Loňský WWII byl přitom v tomto ohledu dost štědrý. Potenciál Blackoutu je zkrátka ohromný. Zatím ho můžete hrát buď ve stylu všichni proti všem, nebo v týmech po dvojicích či čtveřicích, kde je prvořadá koordinace. S neznámými hráči to jde sice také, ale při hraní s kamarády si užijete mnohem víc zábavy (tímto děkuji kolegovi Martinovi z redakce a doufám, že se k nám někdy připojí i ostatní).

Call of Duty: Black Ops 4

Back in Black

Call of Duty: Black Ops 4 sice zarmoutí všechny, kteří mají v oblibě pečlivě naskriptované akční kampaně, na druhou stranu má nejlepší a nejbohatší hru více hráčů za dobu existence značky. Díky módu Battle Royale se série po mnoha letech otevírá zcela novým hráčům, kterým zkušení autoři naservírovali klasický multiplayer a zombie režim ve svých dosud nejlepších podobách. Treyarch prostě umí.