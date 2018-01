Deset nejočekávanějších RPG roku 2018

Takzvané hry na hrdiny patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější žánry vůbec. Jejich jediným problémem je, že se v nich dá utopit mraky času. Loni jsme dostali skvělé Divinity: Original Sin 2, Final Fantasy XV, Personu 5 či Torment: Tides of Numenera, letos to vypadá snad ještě slibněji. Ostatně posuďte sami:

1. Kingdom Come: Deliverance

VIDEO: Kingdom Come: Deliverance - Global Announcement Teaser Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdy: 15. února

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One

Čím jiným začít než nejočekávanější českou hrou dekády? Dan Vávra a jeho tým Warhorse tvoří historické RPG, kterým se chtějí vymezit oproti unifikované fantasy produkci. U nás má úspěch prakticky zaručený, ale podaří se mu příběhem odehrávajícím se u nás v 15. století zaujmout i celosvětově? To se dozvíme už 15. února.



2. Vampyr

VIDEO: Vampyr je nová hra od autorů Life is Strange Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdy: Jaro

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One



Dontnod Entertainment uchvátili před dvěma lety famózním interaktivním seriálem Life is Strange. Už jejich prvotina Remember Me však ukázala, že talentovaní Francouzi patří mezi nejlepší herní vypravěče. Skvělý scénář proto očekáváme i u jejich chystaného RPG Vampyr, které nás přenese do Londýna počátku 20. století. Jakožto čerstvě zrozený upír se budete muset vypořádat s řadou nelehkých morálních voleb. Stanete se hrdinou, nebo zloduchem? Částečně otevřený svět slibuje mnoho přístupů k řešení problémů, na boj však také samozřejmě dojde.



3. Pillars of Eternity 2: Deadfire

VIDEO: V Pillars of Eternity 2 budou významné i lodě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdy: Druhé pololetí

Na čem: PC



První díl Pillars of Eternity patří mezi ty vůbec neúspěšnější projekty, které kdy prošly Kickstarterem. Tohle klasické RPG pro staromilce sice neohromilo originalitou, ale dokázalo vyvolat vlny nostalgie. Druhý díl nepřekvapivě pokračuje ve stejných kolejích. Největší novinkou bude cestování na lodi, která partě hrdinů slouží jako jakási plovoucí základna. Jinak je všechno při starém a opět se můžete těšit na nekonečně dlouhé rozhovory, náročné souboje a průzkum rozsáhlého otevřeného světa. Tohle je sázka na jistotu.

4. Shenmue 3

VIDEO: Shenmue III – The 1st Teaser Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdy: Konec roku

Na čem: PC, PlayStation 4



První dva díly Shenmue z konzole Dreamcast sice často najdete v žebříčcích nejlepších her všech dob, komerčně však šlo o propadák. Oznámení třetího dílu vzbudilo v roce 2015 na E3 takový povyk, že mi málem praskly bubínky, jenže pak už o hře prakticky nebylo slyšet. Pokud tedy nepočítáme nepodařený trailer, který se stal terčem výsměchu. Od té doby se však mnohé změnilo a autoři pořádně zapracovali na obličejových animacích i unikátním soubojovém modelu. Příběh se bude odehrávat v Číně 80. let minulého století a hlavní devizou hry má být propracovaný otevřený svět, plynule reagující na hráčovo chování.



5. Code Vein

VIDEO: Code Vein Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdy: Druhé pololetí

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One



Zkrátka letos nepřijdou ani fanoušci supertěžkých „Soulsborne“ her. Po loňském sci-fi The Surge a japonskou mytologií inspirovaném Nioh prověří vaše schopnosti upírský Code Vein. Pokud vás neodradí mangou inspirovaná grafika a vysoká obtížnost, můžete se těšit na originální postapokalyptický svět a spoustu komiksově přehnaného násilí.

6. Ni No Kuni 2

VIDEO: Ni No Kuni 2 trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdy: 23. března

Na čem: PC, PlayStation 4



Pokračování graficky nádherného JRPG už bylo dvakrát odloženo, ale 23. března se snad už doopravdy dočkáme. Na hře už tentokrát nepracuje filmové studio Ghibli, ale dechberoucí vizuální styl zůstane samozřejmě zachován. Příběh se odehrává až stovky let po prvním díle, takže se určitě chytnou i ti, kteří jej nehráli. Vzhledem k tomu, že hra kromě PS4 tentokrát vychází i na PC, bude takových lidí zřejmě většina. Jediné, čeho se bojíme, je množství donekonečna se opakujících soubojů.

7. Underworld Ascendant

VIDEO: Underworld Ascendant Announce Teaser Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdy: Druhé pololetí

Na čem: PC



A nyní zase něco pro starší a pokročilé. Ultima Underworld byla první 3D hrou, ve které šlo skákat, nesmrtelnost si však vydobyla díky jiným atributům. Především nevídanou svobodou toho, jakým způsobem mohl hráč přistupovat k řešení jednotlivých překážek. A přesně na tom samém chce stavět i tento duchovní nástupce z pera Paula Neuratha, autora originálu. Electronic Arts sice nepovolili použití názvu Ultima, jinak si však prý mohli vývojáři půjčit z původních her, co chtěli. Ascendant uspěl v roce 2015 na Kickstarteru, od té doby o něm však téměř nebylo slyšet.

8. Mount & Blade II: Bannerlord

VIDEO: Mount & Blade II: Bannerlord trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdy: Druhé pololetí

Na čem: PC



S Mount & Blade máme trochu problém, protože si příliš nejsme jistí, kam ho zařadit. Je to RPG? Akční hra? Strategie? Od všeho trochu a ještě něco navíc. Pokračování staví na stejném konceptu jako první díl, jen chce vše dotáhnout do detailu. Děj je zasazen 200 let před události původní hry, kdy se fiktivní království Calradie zmítá v bojích občanské války. O příběh tu však vůbec nejde, tím hlavním je ryze sandboxová hratelnost. Největším tahákem mají být obléhací stroje, které dají dobývání nepřátelských hradů zcela nový rozměr. Mount & Blade není hrou pro každého, ale pokud vás chytne, strávíte v ní klidně stovky hodin.

9. Secret of Mana HD

Kdy: 15. února

Na čem: PC, PlayStation 4, PlayStation Vita



Remake kultovního JRPG z roku 1993 sice vychází stejný den jako český Kingdom Come, určitě byste ho však neměli minout. Graficky sice nepůjde o žádný skvost, ale skvělý soubojový systém a poutavý příběh se bez problémů uchytí i v dnešní době. Tohle je klasika klasik.

10. Project Octopath Traveller

Kdy: Druhé pololetí

Na čem: Nintendo Switch



Pod tímto pracovním názvem se skrývá nádherné JRPG od Square Enix. Kombinace 16bitových retro postaviček a moderních efektů vypadá opravdu lákavě, hra má však především sázet na propracované tahové souboje. Jediným problémem tak je fakt, že Project Octopath Traveller (nebo jak se hra nakonec bude jmenovat) zřejmě vyjde pouze na konzoli Nintendo Switch.

A co dál?

PC hráči se mohou těšit na port loňského hitu Final Fantasy XV, zatímco konzolisté dostanou třetí díl bizarního crossoveru Kingdom Hearts, který dohromady míchá fantasy a postavičky od Disneyho. Třetí díl rovněž dostane žánrově těžko definovatelná Banner Saga, fanoušci anime by si měli hlídat vydání The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia, překvapit by mohl Greedfall od autorů Technomancera a vyjít by letos mohl i Bard’s Tale IV Briana Farga. Teď ještě kde na to vše vzít čas, že?