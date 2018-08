Deset nejzásadnějších oznámení na herním svátku Gamescom

1. The Settlers a Desperados - nenadálý návrat PC klasik

To nečekal asi nikdo. Strategie The Settlers ani Desperados nepatří ke značkám, za jejichž vzkříšení by se sepisovaly milionové petice, a bohužel ani jejich žánry nejsou v dnešní době příliš v kurzu. Oznámení těchto her lze vnímat i jako náplast za letošní E3, na níž byla dříve tolik slavná značka Command & Conquer oživena v podobě mobilního titulu.

VIDEO: The Settlers (2018) - oznamovací trailer

Tady to vypadá o poznání lépe. Fanoušci Desperados mohou jásat dvojnásob, neboť se letos dočkali i slibu, že brzy uslyšíme také o návratu mnohem populárnější značky Commandos. Milovníky Settlerů zase potěší fakt, že Ubisoft vydá kolekci předchozích dílů v rámci The History Edition, a to ještě letos 15. listopadu. The Settlers i Desperados vyjdou příští rok, druhá jmenovaná se kromě PC podívá i na Playstation 4 a Xbox One.



2. Devil May Cry 5 a Sekiro – data vydání a ukázky

Potěšily také první hratelné ukázky dvou netrpělivě očekávaných titulů, jejichž vydání je naplánováno na následující rok. Obě hry byly sice oznámeny už na letošní E3, ale nyní mohou fanoušci jejich kvality o něco lépe posoudit z nesestříhaných záběrů pořízených přímo z hraní (DMC zde, Sekiro zde). Devil May Cry se k tomu všemu ještě předvedl parádním trailerem. Nově známe také přesná data vydání. DMC5 se na nás přiřítí už 8. března 2019, samurajská akce Sekiro od tvůrců série Dark Souls dorazí přesně o dva týdny později. Obě hry vypadají náramně dobře.



VIDEO: Devil May Cry 5 - Gamescom 2018 trailer

3. Novinky na Nintendu Switch

Překvapením byla velká spousta oznámení týkajících se konzole Nintendo Switch. Na druhou stranu ani jedna z ohlášených her nepředstavuje žádný exkluzivní „killer“ titul a ve většině případů šlo o tituly, které vyjdou nebo už dávno vyšly na ostatní platformy. Majitelé Switche mohou být přesto spokojení. Prezentované ukázky z Diabla 3 vypadají skvěle, série Walking Dead od Telltale se na konzoli určitě neztratí a oznámení remasterů prvních dvou dílů JRPG klasiky Grandia potěšila každého milovníka konzolového retra.

Ohlášena byla také spousta nezávislých titulů. Monster Boy and the Cursed Kingdom se dočkal roztomile infantilního traileru vyšperkovaného hudbou jak z víkendového animáku. A Hat in Time je hra inspirovaná 3D plošinovkami ve stylu Maria 64 a oznámené verze titulů jako Prison Architect, Death’s Gambit nebo Underworld Ascendant této platformě padnou jako ulité. Jako čím dál tím zajímavější se jeví i multiplatformní vesmírná akce Starlink od Ubisoftu.



Nových záběrů se dočkala i očekávaná multiplayerová gaučkovka Super Mario Party a letošní nejtěžší kalibr Switche, kterým je bez debat Super Smash Bros. Ultimate. Dědeček Nintendo 3DS se připomněl pouze sympatickým titulem Luigi’s Mansion, který vyjde už 19. října.

4. Hitman 2 obsáhne i mise z jedničky. Má to háček

Rozporuplné ohlášení přišlo od tvůrců Hitmana. Ti se nechali slyšet, že letošní Hitman 2 nabídne kromě nových úrovní i ty staré, které byly pro ty účely ještě vylepšeny. Pokud jste si je koupili už v rámci předešlého dílu, budete je mít zdarma, z čehož logicky vyplývá, že nováčci si je budou moci dokoupit. Tento přístup se tvůrcům může vymstít. Vzhledem k rozjetému příběhu si spousta hráčů bude chtít nejprve projít předešlé úrovně, vývojáři jim ale takto vlastně říkají, že kromě plné hry budou muset vysolit další peníze za obsah z první série.

VIDEO: Hitman 2 - world of assassination reveal

Pokud jste jedním z oněch nešťastníků, pak vězte, že příběh Hitmana 1 se dá shrnout v pár větách a není to stejná situace jako naskakovat do televizního seriálu od druhé řady. Přesto by autoři udělali asi lépe, kdyby předešlé levely uvolnili zdarma všem majitelům dvojky.



5. Shenmue 3 vyjde za rok

Při příležitosti vydání HD remasteru obou předchozích dílů se dočkala nového traileru i přesného data vydání také dlouho vyhlížená hra Shenmue 3. Na tu si sice počkáme ještě rok, ale to nám dá alespoň dostatek času na dohrání jedničky a dvojky, které platí za kultovní klasiky z éry Segy Dreamcast. Shenmue 3 má vyjít 27. srpna 2019.



6. Nové horrory od tvůrců Until Down

Radost všem příznivcům interaktivních filmů a béčkových „slasherů“ udělalo oznámení Supermassive Games, podle něhož studio pracuje hned na několika takových projektech v rámci antologie The Dark Pictures. Ten první se jmenuje Man of Medan a bude se odehrávat ve stísněných prostorách hrůzostrašné lodi. Podobně jako v Until Dawn každý z hlavních hrdinů může v rámci příběhu zemřít. Hra vyjde příští rok na PC, Playstation 4 a Xbox One. Další dva tituly v rámci antologie by se mohly jmenovat Little Hope a Shattered State.

VIDEO: The Dark Pictures - oznamovací trailer

7. Life is Strange 2 bude příběhem dvou bratrů

Pozornost si zaslouží také další interaktivní film, kterým je pokračování úspěšné epizodní série Life is Strange. Trailer i záběry ze začátku hry odhalily, že příběh o dospívání tentokrát pojednává o cestě dvou bratrů, kteří následkem dramatických událostí prchají ze Spojených států do Mexika. V roli staršího z obou bratrů budete na cestě vychovávat mladšího sourozence a čeká na vás řada nelehkých voleb, které budou mít následky. I tentokrát má mít hlavní hrdina nadpřirozené schopnosti. První z pěti chystaných epizod vyjde 27. září. Sluší se také dodat, že studio na Gamescomu předvedlo také nový trailer na svůj další herní seriál s názvem Twin Mirror.

VIDEO: Life is Strange 2 - official reveal trailer

8. Assassin’s Creed Odyssey ukázal souboj s Medúzou

Nových záběrů se dočkali také fanoušci série Assassin’s Creed. Autoři tentokrát poněkud netypicky předvedli pasáž z „endgame“ obsahu, kdy hráč na maximální úrovni bojuje s jednou z nadpřirozených bytostí z řecké mytologie. Příběh hry existenci těchto nestvůr vysvětluje tak, že se jedná o obyčejné lidi, které do oblud proměnil kontakt s artefaktem První civilizace. Na souboji zaujme nutnost využívat prostředí jako kryt před pohledem Medúzy a také velký význam vašich speciálních schopností. Bojový systém vychází z AC: Origins, ale nebudete moci používat štít. Bylo také potvrzeno, že příští rok žádný nový Assassin’s Creed nevyjde a Odyssey bude mít přes 100 hodin obsahu. Nový trailer níže.

9. Dying Light startuje svojí verzi Battle Royale

Stále populární polská zombie akce Dying Light ne a ne umřít a tvůrcům z Techlandu patří za její opečovávání velký potlesk. Odbočku Dying Light: Bad Blood si v rámci předběžného přístupu budete moci zahrát buď již v září za dvacet eur, nebo můžete počkat dalších pár měsíců na již hotový titul, který bude využívat free 2 play obchodní model. Vzhledem k pověsti Techlandu se o jeho podobu ale moc nebojíme. A o co v režimu jde? Dvanáct hráčů běhá po mapě, hledá zásoby, zbraně a především lahvičky s krví. Bojují přitom jak proti sobě navzájem, tak proti všudypřítomným zombíkům. Kolo končí příletem helikoptéry, která vyzvedne posledního hráče, jenž zombie apokalypsu přežil.

10. Další trailery a ukázky – Battlefield V, Metro a další

Nakonec doporučíme ještě pár trailerů a ukázek, které stojí za zhlédnutí. Ace Combat 7 zaujme už jen proto, že her se stíhačkami už moc není a tato má navíc k tomu ještě i příběh. Hodně povedeného traileru se dočkalo i děsivé Metro: Exodus a neméně působivou upoutávkou se blýskla hra na motivy lovecraftovských povídek s názvem The Sinking City (viz níže). Trailer na Battlefield V a video lákající na všemožné kosmetické „zlepšováky“ pro vaše vojáky přišly ve stejné době jako zpráva, že letos se hře v předobjednávkách údajně moc nedaří. Traileru zaměřeného na PC hráče se dočkal i Shadow of the Tomb Raider.



Za zmínku stojí i čerstvé ukázky z hraní Just Cause 4, Torchlight: Frontiers, Biomutant, Resident Evil 2 a asi nejzajímavější hry pro virtuální realitu ve výrobě, horrorové Transference. Nudit se v následujících měsících nebudeme.