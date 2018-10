Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v listopadu

1. Fallout 76

Válka je sice pořád stejná, dnes již legendární série Fallout se ovšem postupně mění. Aktuální díl Fallout 76 se soustředí na hraní online, ideálně s třemi dalšími v partě. Zachován zůstane systém asistovaného míření V.A.T.S., kvůli povaze hry však funguje v reálném čase bez možnosti pauzy, respektive zpomalení času. Chybí veškeré lidské NPC, příběh se vypráví prostřednictvím robotů, terminálů či různých záznamů. Důležitou součástí bude stavění a ničení osad kdekoli v herním světě. Mimochodem, ten má být čtyřikrát větší než ten z Falloutu 4.

Platformy: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Vychází: 14. listopadu

2. Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Eevee!

Plnohodnotná pokémoní hra na hrdiny sice vyjde na Switch až příští rok, slibně ovšem vypadá i letošní Let’s Go, Pikachu! (nebo Eevee!, záleží, kterou edici preferujete). Inspiruje se mobilním hitem Pokémon Go, což je ta hra, jak běháte venku a přes AR, tedy rozšířenou realitu, lovíte pokémony. Let’s Go, Pikachu! funguje na stejném principu, jen sedíte doma, běháte v herním světě a k chytání pokémonů používáte pohybové ovladače Joy-Con, pomocí nichž vrháte tzv. pokébally. Koupit ovšem půjde i periferie Poké Ball Plus. Vítanou novinkou je možnost hrát ve dvou. Chystá se i propojení obou her, například možnost transferu pokémonů z regionu Kanto.

Platforma: Switch

Vychází: 16. listopadu

3. Hitman 2 (2018)

Zabiják s čárovým kódem na zátylku se chystá na další zakázky a podle všeho můžeme očekávat v podstatě to, s čím přišel na epizody vydávaný první díl. Podíváme se na závodiště v Miami, do zdánlivě idylické vesničky Santa Fortuna v kolumbijské džungli, Indie a dalších tři lokací. Opět to budou otevřená, dynamicky fungující místa s mnoha možnými přístupy. První dojmy si přečtěte na Bonuswebu zde.



Platformy: PC (Windows), PlayStation 4 a Xbox One

Vychází: 13. listopadu

4. Battlefield V

Battlefield V slibuje druhou světovou válku, „jak ji neznáme“, čímž spíše vyděsil než potěšil. A schytává to ze všech stran, ať už jde o rozporuplný trailer při odhalení, nebo hloupé vymezování vůči hráčům, kterým se zpracování války v podání EA nelíbí. Pochyby vzbudil i měsíční odklad, který ovšem dává smysl, protože říjen byl skutečně napěchovaný. Přesto může Battlefield V ještě pořádně překvapit, stejně jako se to povedlo letošnímu Call of Duty, které udělalo odvážný krok a vypustilo příběhovou kampaň. Battlefield 1 z první světové jsem si užil, DICE je zkušené studio a z blamáže se Star Wars Battlefront 2 se snad v EA ponaučili. A nebo ne? Uvidíme za tři týdny. Dojmy z bety si přečtěte na Bonuswebu zde.

Platformy: PC (Windows), PlayStation 4 a Xbox One

Vydání: 20. listopadu

5. Artifact

Valve loni oznámilo novou hru. Nebyl to Hal-Life 3, ale sběratelská karetní hra Artifact. Asi tušíte, jaké reakce se objevovaly na sociálních sítích či v diskuzích u článků. Přesto by byla škoda Artifact ignorovat, protože minimálně ve svém žánru působí tak, že má co nabídnout. Vychází z arénové strategie Dota 2, přinese tedy rovnou tři bitevní lajny. Oproti Hearthstonu je hra výrazně pomalejší, ale také komplexnější. To sice zní jako recept na propadák, který nedokáže oslovit větší počet hráčů, na druhou stranu tu máme populární Dotu 2 a Steam.

Platformy: PC (Windows, Linux), MAC, později iOS a Android

Vydání: 28. listopadu (iOS a Android až během roku 2019)

Čestné zmínky - Diablo 3 a Spyro Diablo 3 se 2. listopadu podívá v kompletní edici Eternal Collection na Switch. Běží v 60 snímcích za sekundu a zejména v handheldovém režimu je to stále fantastický zážitek. Recenzi si přečtěte na Bonuswebu zde.





Dráček Spyro je zpět! V remasterované podobě se 13. listopadu vrátí na PlayStation 4 a Xbox One kousky Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! a Spyro: Year of the Dragon. Kolekce se jmenuje Spyro Reignited Trilogy. Struktura úrovní zůstává totožná, grafika je kompletně nová. Jak vidíte z grafického srovnání původní a remasterované verze, rozdíl je opravdu propastný. Diablo III: Eternal Collection