KOMENTÁŘ: Xbox nabírá v konzolové válce dech. Projeví se to ale až později

Nepsané pravidlo zní, že herní konzole je tak dobrá jako hry, které si na ní můžete zahrát. Hutná nálož exkluzivních titulů, které jinde neseženete, musí jít ruku v ruce s bohatou nabídkou ze strany distributorů vydávajícími hry pro všechny dostupné platformy. O něco menší, stále však důležitou roli hraje síla daného hardwaru, tedy to, jaké úrovně grafiky jsou tvůrci schopni na dané platformě dosáhnout.



Za stěžejní argument pro nákup by se dala považovat i cena, ta je na konzolovém trhu v rámci výkonnostních tříd relativně vyrovnaná, takže ve výsledku nehraje až tak velkou roli. Poslední, poněkud upozaděný faktor, představují pak ostatní funkce dané platformy, dostupné služby, možnosti využití a jednotlivé periferie.

Pamatujete si ještě na Ryse: Son of Rome?

Prodeje 2:1 ve prospěch Sony

Pokud si všechny jednotlivé body srovnáme, je pohled na aktuální situaci velmi zajímavý. Podle firmy IHS Markit zkoumající trh dosáhl v červnu počet prodaných konzolí z rodiny Xbox One 39,1 milionů, zatímco oba typy konzole PlayStation 4 dosáhly za stejnou dobu na závratných 76,6 milionů.



Ačkoliv to nejsou oficiální čísla obou firem, nic to nemění na tom, že PlayStation 4 v prodejích Xbox One nadále výrazně překonává. V červenci letošního roku se totiž samotná Sony nechala slyšet, že je na 82 milionech prodaných kusech, zatímco Microsoft svoje čísla raději přestal zveřejňovat. V Microsoftu si jsou aktuálního nepoměru a role outsidera evidentně velmi dobře vědomi.

Osudný start

Microsoft celou generaci doplácí na mizerný start původního typu konzole a malou pozornost věnovanou exkluzivitám. Původní Xbox One byla nevzhledná krabice s povinným snímačem pohybu Kinect. Její ohlášení doprovázela aféra kolem nemožnosti používat bazarové disky s použitými hrami, neboť jste při hraní museli být připojeni na internet.

Původní Xbox One vybavený Kinectem. Vzpomenete si na hru, která ho využila?

Nutnost vlastnit Kinect, jehož význam měl být pro konzoli klíčový, působí z dnešního pohledu asi nejbizarněji, obzvlášť vezmeme-li v úvahu skutečnost, že jen díky němu stála při svém startu na konci roku 2013 konzole o sto dolarů víc než původní PlayStation 4.



Ohromná vlna nevole, jež se proti Xboxu One hned po jeho ohlášení strhla, se dočkala odezvy. Nutnost připojení na internet a omezení týkající se použitých her tak nikdy v praxi nevešlo v platnost a cena konzole šla dolů spolu s odvrhnutým Kinectem jen půl roku po startu konzole.

Hardwarový reparát – modely S a X

V průběhu aktuální konzolové generace se Xbox One postupně měnil a jeho fanoušci za to mohou vděčit především osobě Phila Spencera, který si vzal na svá bedra nelehký úkol napravit reputaci značky. Firma se pokusila dohonit konkurenci kombinací vylepšeného hardwaru a řadou služeb a vstřícných kroků směrem ke koncovému hráči.



Modely Xbox One S (vlevo) a Xbox One X (vpravo)

Novější Xbox One S je tak aktuálně nejlevnější konzolí na trhu, ačkoliv na rozdíl od PlayStatinu 4 řehraje i UHD blu-ray disky. Je také o něco výkonnější než původní model a rozhodně vypadá lépe. Microsoft zareagoval také na námitky, že jejich konzole zaostává za Sony výkonem, minulý rok tedy vypustila nový model Xbox One X, který dodnes platí za nejsilnější konzoli na trhu. Malým zázrakem je přitom skutečnost, že X je ze všech dostupných modelů zároveň nejmenší.

Ještě důležitějšími se pro hráče stala série služeb, které zdůrazňují význam Xboxu jako herní konzole, nikoliv jako multimediální zařízení pro sledování filmů, sportů a poslech hudby. Takové funkce a s nimi spojené aplikace mimochodem nikdy nevymizely a jejich obdobou disponuje i PlayStation 4.

Celá série Gears of War se nedočkala kompletního remasteru, hrát jí lze ale v původní podobě.

Zpětná kompatibilita, Game Pass, Play Anywhere, xCloud

První velkou událostí se stala zpětná kompatibilita s Xboxem 360 oznámená na E3 v roce 2015, kterou na stejné akci o dva roky později následovalo podobné ohlášení týkající se starých her pro původní Xbox. Nejde sice o celoplošnou, univerzální funkci, ale drtivou většinu výrazných titulů z éry Xboxu 360 už si na aktuální konzoli v klidu zahrajete. Zpravidla navíc běží o něco lépe.



Ještě větším lákadlem se pro majitele konzole stala služba Xbox Game Pass, která vám dovolí stahovat vybrané hry z knihovny Xboxu v ceně 259 korun za měsíc. Firma na začátku letošního roku šokovala novinkou, že všechny její „exkluzivity“ mohou hrát majitelé Game Passu již v den vydání.

Série Forza Motorsport a Forza Horizon patří mezi nejsilnější „exkluzivity“ Microsoftu

Proč ty uvozovky? Hry spadající pod patronát Microsoftu jako Forza, Halo nebo Gears of War si totiž počínaje aktuální generací zahrajete i na PC. V rámci programu Play Anywhere lze hrát jak na PC tak Xboxu One i některé další tituly bez nutnosti za ně platit dvakrát. S výjimkami Middle-Earth: Shadow of War a Resident Evil VII, však momentálně jde spíše o menší, nezávislé tituly.



Nejnovějším příslibem zajímavé buducnosti se nedávno stalo ohlášení streamingové služby xCloud, pomocí které půjde streamovat hry z portfolia Xboxu do PC, tabletů, mobilů a samozřejmě i konzolí. Jestli to bude fungovat, uvidíme příští rok, kdy se bude tato služba ve světě testovat.

V exkluzivitách pod kopyty konkurence

Xbox One na konkurenta ze stáje Sony nicméně stále ztrácí v tom vůbec nejdůležitějším a to jsou právě exkluzivity, s nimiž na sebe jednotlivé platformy tradičně dělají dlouhý nos. Microsoft tu sice vítězí na poli přetlačované v indie hrách, kde Sony kupodivu nevyvíjí žádnou znatelnější snahu vyrovnat úspěch her jako Cuphead anebo Ori and the Blind Forest.



Na hry jako Uncharted 4 a God of War pro Playstation 4 nemá Xbox odpověď.

Tady tkví možná nejtragičtější průšvih startu Xboxu, neboť tehdejší vedení sice slibovalo hory doly, výsledek se ale nedostavil. Pár zajímavých her se sice najde, ale odpověď na God of War, Uncharted 4, Spiderman, Detroit, Horizon, nebo Bloodborne chybí. Microsoft dlouhodobě prostě nemá, nemluvě o těžkých kalibrech typu The Last of Us: Part II a Death Stranding, které budou životní cyklus PlayStationu 4 uzavírat.

Nákup Obsidianu na spadnutí?

I tady se nicméně blýská na lepší časy, neboť firma na své dost možná nejlepší E3 konferenci za dobu svojí existence letos ohlásila zformování, respektive nákup několika vývojářských studií. Tím největším překvapením se stala akvizice Ninja Theory stojícími mimo jiné za hrou Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Ori a Cuphead ale na Playstationu chybí.

Že Microsoft s nakupováním neskončil, dokazuje i šuškanda posledních týdnů, podle níž firma v blízké době ohlásí nákup mistrů RPGček z Obsidian Entertainment (Pillars of Eternity, KOTOR 2, Fallout: New Vegas, South Park: Stick of Truth). Takový nákup by dával rozhodně smysl.

Za největší zbraně starého Xboxu 360 se s odstupem považuje především série Halo a Gears of War, málokdo si dnes už ale vzpomene na důležitou skutečnost, že série Mass Effect si cestu na konkurenční PlayStation 3 hledala až s odstupem. První dva díly velkolepého RPG od Bioware velmi výrazně přispěly k atraktivitě konzole od Microsoftu. Paralela s Obsidianem se přímo nabízí.

Ohlášení případné akvizice a možná i nějaké další se očekává na letošní akci X018 desátého až jedenáctého listopadu. Všechno je třeba vnímat především jako velký příslib nadcházející konzolové generace, jejíž start lze tušit někdy v letech 2020 až 2021.

Jedním z největších překvapení letošní E3 se stalo odkoupení Ninja Theory Microsoftem.

Sony bude mít jistě nadále výhodu ve větší podpoře ze strany japonských vývojářů, neboť vlastnictví Xboxu je v Japonsku výrazem ultimátního hipsterství. I kvůli tomu si na Xboxu dosud nemáte možnost zahrát třeba Personu 5, NiOh nebo sérii Yakuza. Je také pravda, že věrnost firmě nezachovali autoři hry Quantum Break ze studia Remedy a jejich Control vyjde příští rok i na PlayStationu 4.



Éra Playstationu 3 a Xboxu 360 byla ve znamení toho, že ačkoliv Sony na svého konkurenta dlouho povážlivě ztrácela, ve výsledku ho právě díky silným exkluzivitám dokázala v prodejích dotáhnout a obě platformy skončily přibližně na 84 milionech prodaných kusů. V aktuální generaci, kdy se role obrátily, se tak mocný finiš Microsoftu už zaručeně nepodaří. Tvrdý konkurenční boj nicméně vybičoval firmu k vynikajícím výkonům, z jejíchž plodů budou ve výsledku těžit všichni hráči.