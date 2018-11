KOMENTÁŘ: Přestal Blizzard rozumět fanouškům?

Mezi spoustou kritických hlasů, které Blizzard v posledních týdnech pranýřovaly, vynikl bývalý zaměstnanec firmy Mark Kern. Ten pracoval jako team leader na kultovní onlinovce World of Warcraft a v roli producenta se může pochlubit i podílem na úspěchu druhého Diabla. Kern mimo jiné napsal, že Blizzard přestal rozumět hráčům.

Má pravdu? Celá kontroverze kolem letošního Blizzconu se točí kolem dvou věcí: oznámení mobilního Diabla a absence jakékoliv výraznější novinky, která by potěšila hardcore fanoušky. Ačkoliv to mnohým hráčům může připadat zvláštní, Blizzard má občas na nějaký slabší ročník svaté právo.

Diablo: Immortal se pro mnohé fanoušky stal ďáblem doslova.

Diablo: Immortal aneb jak neoznamovat mobilní hru

Na kauze mobilního Diabla je nejvíc zarážející, že Blizzard byl odmítavou reakcí hráčů skutečně překvapen. Že školáckou chybu udělá tak zkušená firma, jejíž marketingové oddělení má mimo jiné za úkol sledovat trh, nálady a reakce hráčů, to se nechápe snadno. Jen během letošního roku bylo krásně patrné, kdy a jak vyrukovat s podobným oznámením.

Nikde to nebylo vidět lépe než na herní výstavě E3 v červnu. Tam to úplně stejně „slízla“ EA, která se rozhodla zpestřit svou konferenci opravdu nešťastným způsobem. Na pódium zničehonic nastoupila dvojice pánů, kteří za nadšeného komentování shoutcasterů odehráli jednu celou bitvu v mobilní novince C&C: Rivals.

Návratu kultovní značky Command & Conquer se fanoušci dožadují už dlouho, takto si to však nepředstavoval snad nikdo. EA nedávno zareagovala oznámením chystaných remasterů prvních dvou dílů, za což sklidila zřídka vídanou vlnu pochvalných reakcí. Zajímavé bude, pokud firma zveřejní výnosy nenáviděné mobilní hry a porovná je se zisky ze zmíněných remasterů. Abychom se nedivili.

Kromě eskapády s mobilním C&C bylo na E3 také vidět, jak se podobně trapným momentům vyhnout. Na konferenci Microsoftu byla ohlášena hned trojice nových her navázaných k populární značce Gears of War. Neptejte se mě, koho napadlo, že chlapácká značka zaboduje titulem, v němž hráč ovládá figurky Funko POP!, ale kouzelně nazvaný Gears POP! žádný rozruch ve výsledku nesklidil. Proč? Protože byl oznámen společně s PC strategií Gears Tactics a pro jistotu i s regulérním pokračováním nesoucím název Gears 5.



Příklad si Blizzard mohl vzít také z Bethesdy, která má v tomto ohledu velmi dobrou praxi. Z mobilního titulu Fallout Shelter, který byl ohlášen souběžně s Falloutem 4, se stal superhit. Na letošní E3 zase strávila firma spoustu času demonstrováním chystané mobilní free 2 play novinky s názvem The Elder Scrolls: Blades. Ta sice není určena výhradně pro mobily, ale spadá přesně do kategorie titulů, které při oznámení donutí hráče bušit vztekle do klávesnice a psát naštvané tweety.

Pokud vás na této akci zarazil krátký, nic neříkající teaser na The Elder Scrolls VI a úplnou novinku Starfield, zde máte vysvětlení. Bethesda zcela správně vyhodnotila, že když na podobné akci oznámíte mobilní hru, je třeba tradiční hráče ubezpečit, že jste na ně nezapomněli. Náklady na tvorbu mobilních titulů jsou mnohonásobně menší a jejich vývoj je tedy méně rizikový.

Na druhou stranu, pokud vaše novinka zaujme, jsou výnosy astronomické. Obavy, že se velcí hráči herního průmyslu postupně přeorientují na mobily, se občas musí projevit.

Poučení pro Blizzard? Na Blizzconu klidně stačilo ukázat teaser s naleštěným logem Diabla 4, Diablo: Immortal by mohlo vypadat jako film od Pixaru a bylo by to jedno. Zástupci firmy přitom tvrdí, že mají rozpracovánu řadu projektů týkajících se Diabla. Proč tedy neprezentovat Immortal jako hru, jejímž hraním si mohou hráči čekání zpříjemnit. Dobře informovaný server Kotaku potvrdil, že na čtvrtém Diablu se již intenzivně pracuje a včera přidal kopu zákulisních drbů.

Blizzard se se Hearthstonem dokázal na poli mobilních her výrazně prosadit.

Je důvod k obavám?

Smutný byl po letošním Blizzconu také ten, kdo očekával remaster druhého Diabla. Jenže: najde se vůbec ještě někdo, kdo by pochyboval, že taková hra jednou vyjde? Vzhledem k tomu, že firma loni vydala remasterovaný Starcraft a letos představila předělávku Warcraftu 3 a nostalgiky pustila na servery upravené původní verze kultovního WoWka, je návrat superpopulárního Diabla 2 prakticky jistotou. Pro Blizzard to jsou jednoduché peníze a jeho vydání lze očekávat během následujících let ještě před příchodem regulérní čtyřky.

Na závěr vyvstává otázka: je absence výraznějšího oznámení známka úpadku Blizzardu? Není. A hráči by si měli zvykat. Je totiž velmi snadné zapomenout, že navzdory aktuálnímu blizzconovskému přešlapu toho firma dělá pro své oddané fanoušky více než dost. Vždyť který jiný vývojář zvládá dlouhá léta opečovávat (a opatchovávat) tolik živých her najednou a zásobovat je dílčími kousky nového obsahu?

Je hubené nekromantské rozšíření pro Diablo 3 známkou toho, že přetížená firma nestíhá?

Overwatch, Starcraft 2, Hearthstone, Heroes of the Storm, World of Warcraft ani třetí Diablo rozhodně nejsou mrtvými tituly, nad kterými by se zavřela voda. Připočtěte si k tomu letošní expanze k WoWku a Hearthstonu a port Diabla 3 na Switch nebo práci na zmíněných předělávkách klasik. Zbrusu nový Overwatch přitom slaví teprve druhé narozeniny. Ano, Blizzard je z hlediska kapacit gigant, ale ani taková firma se nevyhne stále větším časovým nárokům, které tvorba moderní hry vyžaduje. Představa o tom, že by ve firmě pouze počítali peníze, je mylná.



Opodstatněné obavy tak vyvstávají pouze z určitého rozmělňování posvátného jména firmy a značek, které se k ní váží. Na dříve nedotknutelný Battle.net se tak nastěhovaly střílečky Call of Duty: Black Ops 4 a Destiny 2, které spadají pod partnerský Activision. A těsná spolupráce s čínskou firmou NetEase na vývoji Diabla: Immortal, která jako první hra v historii Blizzardu nevychází na PC, také působí, jako by značky firmy přestávaly být svaté. Obzvlášť když vezmeme v úvahu podobnost s mobilní hrou Endless of God z porfolia čínské firmy. Může se zdát, že samotnému Blizzardu dochází výrobní síly a je třeba si je vypůjčovat odjinud. Podpora hry s takovým názvem navíc jen tak neskončí.

Ať už se oznámení Diabla 4 dočkáme kdykoliv, dvě věci jsou jisté. Na jeho vydání si ještě pár let počkáme a Blizzard už nikdy neoznámí mobilní hru podobným způsobem. Orientace na tradiční hráče musí být pro firmu na prvním místě. V den, kdy to přestane platit, bude herní svět výrazně chudší.