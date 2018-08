Revoluční rok 1998 ve hrách. Zvolte tu nejlepší

1. Fallout 2

Druhý Fallout považují mnozí fanoušci za vůbec nejlepší. Byl mnohonásobně delší než jednička a měl spoustu humoru, možností, taktické akce a samozřejmě šťavnatých vulgarismů. Zmínku si zaslouží i perfektní český překlad. Nejlepší hlášky prosíme do diskuze.

Dobová recenze: „Taktéž je pomocí těchto voleb možné snadno se zbavit otravného skuhrání zraněných společníků, kteří po vás ihned po boji vyžadují léčivé prostředky - chcete-li je mít z krku, zvolte v kolonce Doping možnost „Šlehni si, co chceš a kdy chceš“.

2. Half-Life

Unreal se na trůnu akčních stříleček příliš neohřál. První Half-Life ho z něj srazil s nekompromisností Mika Tysona v nejlepších letech. Grafika, prostředí, hudba, zbraně, nepřátelé, celkový design – Half-Life působil jako hra vyslaná z budoucnosti.

Dobová recenze: „Myslím si, že Half Life teď dlouho nic nepřekoná, bude to asi na hodně dlouhou dobu nejlepší 3D akční pařba. Samozřejmě myslím tím ve hře pro jednoho hráče, tímto odpadá hlavní nebezpečí ze strany Quake 3 Arena. Jediné, co může překonat Half Life, je Half Life 2 anebo snad ještě Prey a Daikatana, ale poslední jmenovaná je ve velkých potížích, takže si myslím, že vyjde až za hodně dlouho.“

3. Starcraft

Legendární, kultovní, dokonalý: takový je Starcraft. Kdo při vydání tušil, že co do popularity mezi stratégy zadupe tato novinka Warcraft do země. Pokud jste nikdy neměli tu čest, zahrajte si loňský HD remaster.



Dobový článek: „Existuje real-timeová strategie, jež by nás bavila déle než Starcraft? Asi ne. Blizzard prostě umí dělat revoluční a hlavně zábavné hry.“

4. Resident Evil 2

Legenda žánru survival hororů a jedna z nejlepších her všech dob: to je RE2. Hra měla skvělou kombinaci zajímavě vyprávěného příběhu, sympatických postav, odporných monster a pořádně hutné hororové atmosféry. Chystaný remake vypadá famózně.

Dobová recenze: „Akční adventura plná nehodných strejdů Big Peterů, kteří budou chtít jen takovou tu věcičku ve vaší hlavičce, kterou stejně nepoužíváte, myslím, že se tomu říká mozek nebo tak nějak.“

5. Tenchu: Stealth Assassins

Přesně před dvaceti lety se zrodil žánr stealth zaměřený na nenápadné plížení, tedy alespoň v přibližně podobné formě, v jaké ho známe dnes. Kromě Tenchu vyšel i Metal Gear Solid a Thief: Dark Project.

Tenchu v této nabité konkurenci zaujala nejen prostředím feudálního Japonska a ninjovskou tematikou, ale také vysokou obtížností. Hru dnes trochu připomíná i připravovaný titul Sekiro: Shadows Die Twice od mistrů ze studia From Software.

6. Need for Speed 3: Hot Pursuit

V jednom z vůbec nejmilovanějších dílů skomírající série Need for Speed jste se poprvé naháněli s policií, což už tak dost adrenalinovým závodům ještě přidávalo na atraktivitě. Podtitul Hot Pursuit se později ještě dvakrát vrátil, zatím vždy úspěšně.



Dobová recenze: „Do nedávna jsem nebyl nějak uchvácen různými závody aut nebo motorek, ale NFS3 mě totálně dostal a přilepil mě na dost dlouhou dobu do křesla (poprvé jsem ho pařil 22 hodin nonstop).“



Might & Magic VI: The Mandate of Heaven

M&M není pouze označení pro značkové lentilky, ale také název série, kterou milovali fanoušci krokovacích dungeonů. Zatímco její odnoži Heroes of M&M se povedlo přežít, hlavní série se po devátém dílu nadlouho odmlčela. V roce 2014 se jí ovšem podařil obstojný comeback.

Dobová recenze: „Objevil jsem se znovu ve městě s minimem životní energie. To mě celkem naštvalo a spustil jsem si load, kde jsem ještě zdravý jako Rybka! :o)“

8. Unreal

Výraz Unreal máme dnes zafixovaný především jako označení herního enginu, jiní spíše vzpomínají (anebo stále hrají) multiplayerovou legendu Unreal Tournament. Původní Unreal byl koncipovaný primárně pro jednoho hráče a asi nikoho nepřekvapí, že šlo o technologický zázrak.

Dobová recenze: „To, co vidíte na obrazovce při pařbě téhle řežby, vypadá jako ve skutečnosti, škoda jen, že je na to zapotřebí tak výkonného počítače.“

9. Final Fantasy VII (PC verze)

Ačkoliv samotná hra vyšla na Playstation o rok dříve, PC port Final Fantasy VII na tomto seznamu nesmí chybět. Příběh, postavy, hudba, soubojový systém, svět, délka, to všechno bylo a je ve FFVII parádní. Ohlášený remake vyhlížíme se směsí nadšení a nervozity.

Dobový článek: „Podobný příběh prožívají od počátku lidstva mnozí z nás. Přátelství, láska, zrada, nenávist – city, které provázejí člověka na pouti životem od počátku věků. O lidských citech především je i mega epické RPG z produkce Squaresoftu, Final Fantasy VII. A právě proto je zřejmě tato hra tak přitažlivá a strhující, tak nedostižná.“

10. Banjo-Kazooie

Jedna z nejlepších her pro Nintendo 64 nepatří v Čechách k tak kultovním titulům jako v zahraničí, v žánru 3D skákaček se však řadí k těm největším legendám, které stále stojí za zahrání i dnes. Hra i její pokračování je součástí kolekce Rare Replay na Xbox One.

Dobový článek: „Pokud se však, ať už na základě této recenze, nebo podle osobního doporučení či vlastní intuice, rozhodnete BK pořídit, nebudete litovat - na vaší tváři se bude od začátku do konce linout lehký úsměv a infantilnost shledáte nikoliv trapnou, ale kouzelnou.“

11. Commandos: Behind the Enemy Lines

O Commandos před dvaceti lety slyšel snad každý, kdo měl s hrami co do činění. Kdo mohl, tak je hrál a kdo nemohl, nebo to neuměl, alespoň se koukal. Ačkoliv se jednička dočkala pokračování a napodobitelů jako Desperados a Robin Hood, mini-žánr dnes působí neokoukaným dojmem. Nekompromisně se v nich trestala sebemenší chyba a po každé splněné misi jste si tak mohli pořádně vydechnout. Fanoušky potěšila nedávná zpráva, že značka chystá návrat.

12. Tom Clancy’s: Rainbow Six

Praotec taktických akcí Rainbow Six připravil před dvaceti lety pro nepřipravené hráče hodně nevšední zážitek. Šlo o akci, kde byla strategie ještě důležitější než přesná muška. Kdo by si byl tehdy pomyslel, že o dvacet let později bude jeho pokračování progamingovým hitem.

Dobová recenze: „Dalšími drobnůstkami jsou za prvé, že hra má v sobě zabudovaný vlastní grabber (prográmek, který dokáže típat obrázky kdekoliv ve hře, takže když se vám líbí, jak jste teroristu sejmuli, stačí zmačknout F2 a celá scéna se vám uloží ve formátu BMP do adresáře, kde je hra nainstalována) a za druhé, že je také možno vypnout krev, když nechcete, aby se vaše ratolest dívala na ten masakr.“

13. Spyro the Dragon

Rok 1998 byl na tehdy populární barevné 3D skákačky velmi bohatý, vždyť kromě her zmíněných v naší Top 20 vyšel také Gex: Enter the Gecko, Crash Bandicoot 3 a MediEvil. A ačkoliv playstationový dráček Spyro není považován za takovou legendu jako Banjo-Kazooie, šlo o těžký kalibr, který si získal srdce spousty hráčů. Ti největší s velkou nedočkavostí vyhlíží připravovaný remaster původní trilogie. I ten vypadá skvěle.

14. Caesar 3

Také budovatelské strategii Caesar 3 právem náleží status kultovního, nesmrtelného titulu. Šlo o skvělou alternativu k hrám jako Sim City, kde je vaším úkolem zajistit bezproblémový chod vámi postaveného města. Není divu, že následovala pokračování: Pharaoh, Zeus a orientální Emperor sice revoluční novinky nepřinesly, koncept však dovedly téměř k dokonalosti. Ještě dnes jsou mimořádně hratelné.

15. Metal Gear Solid

První MGS představoval pro hráče ohromný zážitek plný zvratů a epických scén, na které s láskou vzpomínají dodnes. Jeden z nejlepších herních příběhů jde ruku v ruce s hratelností vyšperkovanou spoustou originálních nápadů. Výtečný systém nenápadného postupu zpestřovaly nápadité souboje s bossy. Metal Gear Solid je geniální hrou geniálního designéra.

Dobová recenze: „MGS osciluje kdesi mezi střílečkou, adventurou, interaktivním filmem a rozhlasovou hrou. Jediný, kdo má o žánrovém zařazení titulu jasnou představu, je sám autor, elitní designér slavné japonské firmy Konami Hideo Kojima. Svůj výtvor nazývá v úvodních titulcích souslovím „taktická špionážní akce“. Ať už je to střílečka, interaktivní film či „taktická špionážní akce“, hraje se to skvěle.“

16. Grim Fandango

Smrťácká adventura od mistrů z Lucas Arts nadchla neotřelým světem, příběhem a svérázným hlavním hrdinou. Byla také mnohem delší a těžší, než bylo tehdy obvyklé. Současní hráči neprohloupí, pokud si pořídí její remaster.

Dobová recenze: „Život kostlivce je přímo pohádkový. Nemusíte jíst (nemáte žaludek), nemusíte se bát rakoviny z kouření (nemáte plíce) a díky jiným chybějícím částem vašeho těla se například nemusíte každé ráno půl hodiny česat.. “

17. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Také Ocarina of Time se pravidelně umisťuje na žebříčcích nejlepších videoher všech dob na předních místech. První Zelda ve 3D šokovala nápaditostí, hudbou, atmosférou a krásně zpracovaným otevřeným světem s perfektními chrámovými labyrinty. Tato legenda baví i po letech, a pokud vlastníte Nintendo 3DS, rozhodně s nákupem neváhejte.

Dobová recenze: „Fantastická grafika, úžasný zvuk, kouzelná atmosféra, stovky nenapodobitelných herních sekvencí a především obrovská hratelnost, to jsou přednosti jedinečné a vzácné hry The Legend of Zelda Ocarina of Time. Nejenom, že je to nutnost pro všechny majitele šedesát čtyřky, ale i dobrá volba pro ty, co ještě N64 nemají. Díky Shigeru Miyamoto, díky všem co se podíleli na tomto skvostu…PS všem hardcore pařanům: Kdo nepozná tuto hru, jako by ani nežil.“

18. Thief: The Dark Project

Už první dobrodružství zloděje Garretta hráče uchvátilo a opět prokázalo, že vítězství lze ve hrách docílit i jinak, než vymlácením všech protivníků ve hře. Garrettův obušek, šípy a nenechavé prsty na obrazovkách neřádily naposled. Vrátí se v budoucnu ještě někdy?

Dobová recenze: „Když si nedáte pozor a uvidí vás dozorce, spustí alarm. Ale ne jen tak ledajaký, najednou se rozsvítilo po celé sekci celnice a zapnul se bzučák, víte snad, jak bzučák blbne. Ale v 19. století? Nevím, nevím...nic moc další velké chyby jsem nenašel.“

19. Falcon 4.0

Letecké simulátory, tedy dinosaura herních žánrů, reprezentuje na našem seznamu čtvrtý Falcon, který zpracovával fiktivní konflikt mezi Severní a Jižní Koreou a jejím spojencem USA. Hra měla sice spoustu bugů, ale výrobce a komunita o hru náležitě pečovali a podařilo se ji výrazně vylepšit. Výsledkem byl vynikající Falcon 4.0: Allied Force z roku 2005.

Dobová recenze: „Požádáte o přistání a letecká kontrola vás zahrne do přistávací fronty, přitom vám udává vektory a rychlost kam letět, aby nedošlo ke srážce s ostatními letadly. Ale hoši to tam nějak nezvládají nebo co, protože se kolikrát stane, že přistávám na runway, kde startují letadla a přitom mě nikdo z přistávacího manévru neodvolal.“

20. Baldur’s Gate

A ještě toto. Baldur’s Gate je opravdová legenda od Bioware a zakladatel žánru, který se povedlo v minulých letech úspěšně vzkřísit. „Baldur“ nabídl fantasy D&D zážitek jako vyšitý. Pyšnil se spoustou postav, napínavým dějem a taktickými souboji. Hru i její přímé i nepřímé následovníky si dnes lze pořídit v modernizovaných edicích.

Dobová recenze: „Hra Baldur´s Gate se dá svou rozlohou takřka přirovnávat k megapařbě Final Fantasy 7, čemuž také dosvědčuje fakt, že je na pěti herních plackách. Rozhodně je to cool hra, a pokud jste ještě nerozjeli Fallouta 2 (nebo už dohráli), tak se rozhodně vrhněte na tuto pařbu. Těch 5 cédéček za to rozhodně stojí.“

Velmi čestná zmínka: Warhammer: Dark Omen

